Zagłębie Lubin potwierdziło. Trzech piłkarzy zostaje na dłużej

Ernest Kolodziej /Alamy Na zdjęciu: Leszek Ojrzyński

Trzech piłkarzy zostaje w Zagłębiu na dłużej

Zagłębie Lubin ma za sobą bardzo emocjonujący sezon, w którym długo wydawało się, że Miedziowi powalczą o awans do eliminacji europejskich pucharów. Finalnie jednak przez zdecydowanie słabszą końcówkę rozgrywek, drużyna Leszka Ojrzyńskiego musiała zadowolić się tylko 7. pozycją w tabeli PKO Ekstraklasy, co i tak jest dobrym wynikiem.

Wszyscy jednak liczą na to, że Lubinianie przynajmniej powtórzą swoje wyniki w nowych rozgrywkach, a być może i skutecznie zawalczą o miejsce w TOP 5. Pomóc w tym mają rzecz jasna transfery nowych graczy, ale i zatrzymanie ważnych piłkarzy z obecnej kadry. Miedziowi właśnie poinformowali, że nowymi umowami z klubem związało się trzech ważnych graczy minionych rozgrywek. Jest to: Jasmin Burić, Damian Dąbrowski oraz Mateusz Grzybek.

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Doświadczony Bośniak w ostatnich rozgrywkach wystąpił w 25 spotkaniach i jedenastokrotnie zachował czyste konto. Teraz związał się umową do końca czerwca 2027 roku. Damian Dąbrowski z kolei z klubem z Dolnego Śląska związany jest od lat, a nowy kontraktem także został podpisany na rok. Podobnie sprawa ma się z Mateuszem Grzybkiem, który dla Zagłębia ma łącznie ponad 70 gier i będzie powiększał swój bilans do końca sezonu 2026/27.

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