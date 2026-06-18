Lech Poznań sprowadza skrzydłowego! Transfer za 1,5 miliona euro

15:16, 18. czerwca 2026
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  Sebastian Staszewski

Nowym piłkarzem Lecha Poznań ma zostać niejaki Allahyar Sayyadmanesh. Według informacji Sebastiana Staszewskiego, Kolejorz zapłaci za skrzydłowego 1,5 miliona euro.

Piłkarze Lecha Poznań
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Dominika Kortvelyesiova / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Lecha Poznań

Lech z nowym skrzydłowym na pokładzie

Lech Poznań w minionym sezonie zdobył mistrzostwo Polski, a właściwie to nawet obronił tytuł z poprzedniego sezonu. To spory wyczyn, bowiem w ostatnich latach nie było to regułą. Szczególnie, że Kolejorz grał także w Lidze Konferencji Europy. Niemniej wszyscy skupiają się już na nowych rozgrywkach i walce o awans do Ligi Mistrzów. To właśnie ten cel wydaje się najważniejszym na nadchodzące tygodnie.

Pomóc w tym mają rzecz jasna transfery. Tych w ostatnim czasie było sporo, ale okazuje się, że to jeszcze nie koniec. Według informacji przekazanych przez Sebastiana Staszewskiego na platformie X (dawniej Twitter), nowym piłkarzem Lecha Poznań zostanie niejaki Allahyar Sayyadmanesh. 24-letni skrzydłowy z belgijskiego KVC Westerlo ma trafić do Polski za ponad 1,5 miliona euro. Jak zaznaczył dziennikarz, także pensja zawodnika ma być bardzo duża.

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Allahyar Sayyadmanesh w poprzednim sezonie ligi belgijskiej rozegrał w sumie 31 spotkań, w których zdobył siedem goli oraz zanotował pięć asyst. Łącznie na koncie tego zawodnika jest prawie 60 spotkań w tamtejszej ekstraklasie. Poza tym grał także w Hull City oraz zaliczył epizod w Fenerbahce. Co ważne, na koncie ma 9 spotkań w reprezentacji Iranu. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na 3,5 miliona euro.

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