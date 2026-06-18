Transferowy ruch Legii zaskakuje. Trop prowadzi prosto do Bayernu

Legia Warszawa nie zwalnia tempa na rynku transferowym. Stołeczny klub jest bliski pozyskania stopera z przeszłością w Bayernie Monachium, który ma wzmocnić defensywę zespołu.

fot. Mateusz Piotrowski / Alamy Na zdjęciu: Marek Papszun

Papszun powiedział „TAK”. Legia finalizuje kolejny transfer

Legia Warszawa finalizuje kolejne wzmocnienie przed startem nowego sezonu. Jak informuje KanalSportowy.pl, nowym zawodnikiem zespołu prowadzonego przez Marka Papszuna ma zostać Robert Deziel Jr. To środkowy obrońca rozwijający się dotąd w strukturach Bayernu Monachium.

21-latek urodzony w Stanach Zjednoczonych i posiadający włoskie korzenie, ma pojawić się w Warszawie jeszcze w tym tygodniu. Wówczas ma dopiąć formalności związane z transferem. Według źródła ruch został już zaakceptowany przez Marka Papszuna, który widzi młodego stopera w swojej koncepcji budowy zespołu.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Deziel Jr. przez ostatnie lata rozwijał się w akademii Bayernu i występował w rezerwach niemieckiego giganta. Chociaż uchodził za zawodnika o dużym potencjale, nie zdołał przebić się do pierwszej drużyny prowadzonej przez Vincenta Kompany’ego. Teraz ma rozpocząć nowy etap kariery i regularnie rywalizować na poziomie seniorskim.

Jeśli transfer zostanie sfinalizowany, będzie to już czwarte letnie wzmocnienie Wojskowych. Wcześniej do zespołu z Warszawy dołączyli Ivan Brkić, Zoran Arsenić oraz Łukasz Zjawiński.

Warszawski klub równolegle porządkuje także kadrę. Z drużyną pożegnali się między innymi Radovan Pankov, Patryk Kun i Kacper Tobiasz, a Juergen Elitim obrał kierunek turecki. Wszystko wskazuje więc na to, że w szeregach 15-krotnych mistrzów Polski lato upłynie pod znakiem intensywnej przebudowy, której celem będzie stworzenie zespołu gotowego do walki o najwyższe cele.