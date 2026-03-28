Real Madryt wybrał pierwszy transfer w 2026 roku. Gwiazda zmieni klub

Real Madryt zdecydował, że Nico Paz będzie ich pierwszym transferem w 2026 roku. Fabrizio Romano informuje, że transakcja jest prawie przesądzona. Królewscy zapłacą 9 milionów euro.

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Real Madryt latem 2024 roku oddał go za drobne do Como, ale zapewnił sobie możliwość odkupu. Nico Paz dzięki regularnej grze rozwinął się do tego stopnia, że dziś jest uważany za jednego z najlepszych zawodników na świecie młodego pokolenia. Nic więc dziwnego, że Królewscy chcą aktywować klauzulę odkupu i ponownie sprowadzić go na Bernabeu, gdzie zaczynał karierę.

Z informacji Fabrizio Romano wynika, że Nico Paz będzie pierwszym transferem Realu Madryt w nadchodzącym okienku. Los Blancos zapłacą za niego tylko 9 milionów euro, co odpowiada kwocie odkupu zapisanej w umowie. Biorąc pod uwagę wartość piłkarza, suma transferu to wręcz kradzież w biały dzień. Transfermarkt wycenia pomocnika na 65 milionów euro.

Co więcej, latem ubiegłego roku Como dostało kilka ofert za Argentyńczyka. Tottenham miał proponować nawet ok. 80 milionów euro, ale o sprzedaży zawodnika nie chciał słyszeć ani Real, ani klub Serie A. Cały czas przyszłość 21-latka była kontrolowana przez Florentino Pereza.

Nico Paz podczas pobytu w Como wyrósł nie tylko na gwiazdę drużyny, ale również ligi. Łącznie przez dwa sezony rozegrał 68 meczów, w których zdobył 17 goli i zanotował 15 asyst. Włoskie media pisały ostatnio, że jest szansa, aby piłkarz został w Serie A. Real Madryt rozważy pozostawienie piłkarza w Como, jeśli zespół awansuje do europejskich pucharów.