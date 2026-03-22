Real Madryt zostawi Nico Paza w Como, ale tylko pod jednym warunkiem

Nico Paz regularnie przewija się w kontekście powrotu do Realu Madryt. La Gazzetta dello Sport informuje, że Królewscy mogą zostawić Argentyńczyka w Como. Warunkiem jest awans do europejskich pucharów.

Na zdjęciu: Nico Paz

Nico Paz to wychowanek Realu Madryt. Latem 2024 roku w poszukiwaniu regularnej gry przeniósł się do Como, które zapłaciło za niego ok. 6 milionów euro. Jednocześnie w kontrakcie zapisano klauzulę odkupu, z której skorzystać mogą Królewscy. Jeśli klub z Hiszpanii będzie chciał, może w każdej chwili odkupić 21-latka za jedyne 10 milionów euro. Zapis obowiązuje do lata 2027 roku.

Coraz częściej mówi się o tym, że Paz po zakończeniu sezonu wróci na Bernabeu. Mimo innych ofert Real Madryt uważa, że ofensywny pomocnik byłby wartością dodaną dla kadry pierwszego zespołu. Problem w tym, że sam piłkarz oczekuje regularnej gry. Ze względu na dużą rywalizację na jego pozycji Los Blancos nie są w stanie mu tego zagwarantować. Dlatego rozważają inny scenariusz.

Jak podaje La Gazzetta dello Sport, Nico Paz może zostać w Como na jeszcze jeden rok. Aby tak się stało, musi zostać spełniony konkretny warunek. Argentyńczyk pozostanie w Serie A, o ile drużyna Cesca Fabregasa awansuje do europejskich pucharów.

Awans do europejskich pucharów powinien być dla Como formalnością. Obecnie zajmują 4. miejsce w tabeli, więc walczą o grę w Lidze Mistrzów. Przewaga nad drużynami, które są poza strefą pucharową jest na tyle duża, że zespół z jeziora Como powinien sprostać zadaniu.