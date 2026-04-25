Barcelona sprzeda gwiazdę? Na decyzję nie trzeba było długo czekać

Barcelona otrzymała zapytania o swojego wychowanka, Alejandro Balde. Według Cadena SER Duma Katalonii podjęła decyzję w sprawie potencjalnej sprzedaży.

Barcelona mogła sprzedać Balde. Gwiazda rozchwytywana

Barcelona chce przebudować kadrę podczas letniego okienka transferowego. Do tego potrzebuje sprzedaży kilku sprzedaży, a jednym z kandydatów do odejścia był Alejandro Balde.

W ostatnich tygodniach pojawiły się informacje o zainteresowaniu z Premier League. Mówiło się nawet o ofercie w wysokości 60 milionów euro od Aston Villi. Jednak te doniesienia nie znajdują potwierdzenia.

Według najnowszych informacji Blaugrana nie planuje sprzedaży lewego obrońcy. Hiszpański klub wierzy w potencjał swojego wychowanka. Dlatego chce dać mu kolejną szansę.

Obecnie sytuacja zawodnika nie jest idealna, ponieważ stracił miejsce w składzie na rzecz Joao Cancelo. Mimo to sztab szkoleniowy jasno określił oczekiwania wobec piłkarza.

22-latek musi podnieść poziom swojej gry i udowodnić swoją wartość na treningach oraz meczach. W ten sposób może wrócić do pierwszego składu.

Na ten moment odejście wydaje się mało realne. Wyjątkiem mogłaby być tylko bardzo wysoka oferta, która zmieniłaby stanowisko władz. Kontrakt obrońcy obowiązuje do 2028 roku.

