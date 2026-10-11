Real Madryt spodziewa się surowej kary. El Clasico zagrożone

Real Madryt obawia się, że Vinicius Junior nie wystąpi w nadchodzącym El Clasico. Jak podało Bernabeu Digital, powołując się na Aranję Rodrígueza i Miguela Díaza, klub spodziewa się surowej kary dla Brazylijczyka.

fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Gorąco wokół Viniciusa Juniora

Real Madryt musi liczyć się z poważnym osłabieniem przed jednym z najważniejszych spotkań sezonu. Vinicius Junior obejrzał czerwoną kartkę w starciu z Villarrealem, a według medialnych doniesień konsekwencje jego zachowania mogą wykraczać poza najbliższe kolejki La Liga. W stolicy Hiszpanii mają zakładać, że skrzydłowy nie będzie dostępny na mecz z Barceloną, zaplanowany na 25 października.

Jak informuje Bernabeu Digital, dziennikarze Arancha Rodríguez i Miguel Díaz przekazali, że w klubie w stołecznym klubie przewidują zawieszenie Brazylijczyka na trzy spotkania. Real może jednak złożyć apelację, która potencjalnie doprowadzi do zmniejszenia kary do dwóch meczów. Nawet taki scenariusz nie musi jednak uratować występu piłkarza w El Clasico.

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Do incydentu doszło wygranej przez Królewskich meczu z Villarreal (1:0). Vinicius Junior znalazł się natomiast w centrum kontrowersji po starciu z Nathanem-Dylanem Salibą. Brazylijczyk złapał rywala za włosy, a chwilę później umieścił piłkę w siatce. Po interwencji systemu VAR sędzia anulował trafienie i pokazał zawodnikowi czerwoną kartkę.

Ewentualna absencja Viniciusa Juniora byłaby istotnym problemem dla Realu przed konfrontacją z odwiecznym rywalem. Brazylijczyk należy do kluczowych postaci ofensywy zespołu, a jego brak ograniczyłby możliwości trenera w przygotowaniu planu na spotkanie z Barceloną. Ostateczny wymiar kary będzie zależał od decyzji odpowiednich organów. W związku z tym na ten moment wieści o nieobecności skrzydłowego należy traktować jako przewidywania, a nie oficjalne rozstrzygnięcie.