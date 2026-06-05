Real Madryt planuje szokujący transfer. Atletico i PSG odpowiedzieli

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Alvarez, Vitinha i Neves łączeni z Realem! Oto odpowiedź Atletico i PSG

Real Madryt ma w planach poważne wzmocnienia, o czym ostatnio publicznie mówił Florentino Perez. W jednym z wywiadów zadeklarował, że złoży ofertę za wielką gwiazdę o wartości 150 milionów euro. Wśród potencjalnych nazwisk wymienia się takich piłkarzy jak Julian Alvarez, Vitinha czy Joao Neves. W obliczu pojawiających się zapowiedzi Atletico Madryt i PSG przygotowali odpowiedź.

Z informacji Libertad Digital wynika, że Atletico Madryt kategorycznie odrzuca możliwość sprzedaży napastnika do Realu Madryt. Jeśli pojawi się oferta, odpowiedź będzie brzmiała „nie”. Królewscy zostaną odesłani do klauzuli odstępnego, która wynosi 500 mln euro. Podobne stanowisko jest w kontekście FC Barcelony, która również interesuje się Julianem Alvarezem.

Takie samo stanowisko ma Paris Saint-Germain. Jeśli chodzi o pomocników francuskiego giganta, nie są oni na sprzedaż za żadną cenę. Paryżanie tak samo jako w przypadku Kyliana Mbappe będą notorycznie odrzucać ofertę Realu Madryt. Przekaz jest stanowczy: Mistrz Francji nie będzie sprzedawać zawodników do bezpośrednich rywali w Lidze Mistrzów.

Na ten moment nie wiadomo dokładnie, o jakiego piłkarza chodzi. Perez nazwisko zawodnika, za którego złoży ofertę ujawni dopiero w następny wtorek. Z kolei w niedzielę (7 czerwca) odbędą się wybory prezydenckie, gdzie jego kontrkandydatem jest Enrique Riquelme.