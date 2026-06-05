Real Madryt planuje szokujący transfer. Atletico i PSG odpowiedzieli

11:28, 5. czerwca 2026 12:28, 5. czerwca 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Libertad Digital

Real Madryt planuje wielki transfer gwiazdy w letnim okienku. Florentino Perez ogłosi nazwisko piłkarza w najbliższy wtorek. Serwis Libertad Digital ujawnia odpowiedź Atletico Madryt i PSG.

Florentino Perez
Obserwuj nas w
ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Alvarez, Vitinha i Neves łączeni z Realem! Oto odpowiedź Atletico i PSG

Real Madryt ma w planach poważne wzmocnienia, o czym ostatnio publicznie mówił Florentino Perez. W jednym z wywiadów zadeklarował, że złoży ofertę za wielką gwiazdę o wartości 150 milionów euro. Wśród potencjalnych nazwisk wymienia się takich piłkarzy jak Julian Alvarez, Vitinha czy Joao Neves. W obliczu pojawiających się zapowiedzi Atletico Madryt i PSG przygotowali odpowiedź.

Z informacji Libertad Digital wynika, że Atletico Madryt kategorycznie odrzuca możliwość sprzedaży napastnika do Realu Madryt. Jeśli pojawi się oferta, odpowiedź będzie brzmiała „nie”. Królewscy zostaną odesłani do klauzuli odstępnego, która wynosi 500 mln euro. Podobne stanowisko jest w kontekście FC Barcelony, która również interesuje się Julianem Alvarezem.

Takie samo stanowisko ma Paris Saint-Germain. Jeśli chodzi o pomocników francuskiego giganta, nie są oni na sprzedaż za żadną cenę. Paryżanie tak samo jako w przypadku Kyliana Mbappe będą notorycznie odrzucać ofertę Realu Madryt. Przekaz jest stanowczy: Mistrz Francji nie będzie sprzedawać zawodników do bezpośrednich rywali w Lidze Mistrzów.

Na ten moment nie wiadomo dokładnie, o jakiego piłkarza chodzi. Perez nazwisko zawodnika, za którego złoży ofertę ujawni dopiero w następny wtorek. Z kolei w niedzielę (7 czerwca) odbędą się wybory prezydenckie, gdzie jego kontrkandydatem jest Enrique Riquelme.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości