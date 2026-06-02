Real Madryt planuje sprowadzić prawego obrońcę. To będzie głośny transfer

Denzel Dumfries i Pedro Porro na celowniku Realu Madryt
Real Madryt po rozczarowującym sezonie, w którym nie zdobył żadnego trofeum, poszukuje nowego trenera. Głównym kandydatem do objęcia stanowiska szkoleniowca Królewskich ma być Jose Mourinho. Portugalczyk pracował już wcześniej na Santiago Bernabeu i wciąż cieszy się w klubie dużym uznaniem, mimo iż jego poprzednia kadencja była pełna emocji i kontrowersji.
W klubie ze stolicy Hiszpanii trwają prace nad letnim oknem transferowym, a jednym z priorytetów ma być wzmocnienie prawej strony defensywy. Jak poinformował Fabrizio Romano, Real rozważa kilka nazwisk, które mogłyby wzmocnić zespół przed startem nowego sezonu.
Na liście życzeń znajdują się Denzel Dumfries z Interu Mediolan oraz Pedro Porro reprezentujący barwy Tottenhamu Hotspur. Reprezentant Holandii ma obowiązujący kontrakt z włoskim klubem do czerwca 2028 roku. W barwach Interu rozegrał już ponad 200 spotkań i zdobył 27 bramek bramek. Holender wyróżnia się ogromną siłą fizyczną, dynamiką oraz ofensywnym stylem gry.
Z kolei Porro w ostatnim sezonie strzelił dwa gole i zanotował sześć asyst w 47 meczach. Hiszpan imponuje przede wszystkim techniką oraz bardzo dobrą jakością dośrodkowań. Co więcej, zawodnik znalazł się w kadrze reprezentacji Hiszpanii na nadchodzące mistrzostwa świata. W ostatnim czasie skauci Realu mieli również obserwować Ivana Fresnedę ze Sportingu Lizbona.