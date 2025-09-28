Real Madryt oferuje 100 mln euro! Gwiazdor PSG powiedział „tak”

Vitinha i Real Madryt mają się ku sobie! W grze 100 mln euro
Real Madryt che kontynuować przebudowę zespołu w trakcie następnego letniego okna transferowego. Minionego lata Florentino Perez i spółka skupili się na wzmocnieniach formacji obronnej. Teraz celem ma być środek pola, a dokładnie gwiazda Paris Saint-Germain. Prezydent klubu przygotował pokaźną kwotę, aby sprowadzić go do zespołu. Mowa o sumie 100 milionów euro.
Zawodnikiem, o którym mowa jest oczywiście Vitinha, który nie od dziś jest w kręgu zainteresowań Realu Madryt. Królewscy widzą w nim idealne uzupełnienie drugiej linii. Przede wszystkim cenią jego inteligencję taktyczną, która pozwoliła mu stać się kluczowym piłkarzem PSG. W drużynie wicemistrza Hiszpanii miałby być uzupełnieniem Aureliena Tchouameniego.
Z informacji portalu Fichajes wynika jednak, że PSG nie zamierza ułatwić transferu. Paryżanie dali jasno do zrozumienia, że będą twardo negocjować i nie zgodzą się na sprzedaż za mniej niż 100 milionów euro. Choć w kontrakcie piłkarza jest zapisana suma odstępnego ok. 90 mln euro, to Real Madryt zamierza zapłacić nieco więcej, spełniając żądania finansowe paryskiego klubu.
Vitinha jest związany z PSG od lipca 2022 roku, gdy opuścił FC Porto. Dla francuskiego zespołu rozegrał 161 spotkań, zdobywając 20 goli i notując 18 asyst. Kontrakt z klubem obowiązuje go do czerwca 2029 roku.