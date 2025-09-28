Real Madryt oferuje 100 mln euro! Gwiazdor PSG powiedział „tak”

Real Madryt jest gotowy wyłożyć aż 100 milionów euro na transfer nowego pomocnika. Jak podaje Fichajes na listę życzeń trafił Vitinha. Portugalczyk ma być otwarty na zmianę klubu.

Real Madryt che kontynuować przebudowę zespołu w trakcie następnego letniego okna transferowego. Minionego lata Florentino Perez i spółka skupili się na wzmocnieniach formacji obronnej. Teraz celem ma być środek pola, a dokładnie gwiazda Paris Saint-Germain. Prezydent klubu przygotował pokaźną kwotę, aby sprowadzić go do zespołu. Mowa o sumie 100 milionów euro.

Zawodnikiem, o którym mowa jest oczywiście Vitinha, który nie od dziś jest w kręgu zainteresowań Realu Madryt. Królewscy widzą w nim idealne uzupełnienie drugiej linii. Przede wszystkim cenią jego inteligencję taktyczną, która pozwoliła mu stać się kluczowym piłkarzem PSG. W drużynie wicemistrza Hiszpanii miałby być uzupełnieniem Aureliena Tchouameniego.

Z informacji portalu Fichajes wynika jednak, że PSG nie zamierza ułatwić transferu. Paryżanie dali jasno do zrozumienia, że będą twardo negocjować i nie zgodzą się na sprzedaż za mniej niż 100 milionów euro. Choć w kontrakcie piłkarza jest zapisana suma odstępnego ok. 90 mln euro, to Real Madryt zamierza zapłacić nieco więcej, spełniając żądania finansowe paryskiego klubu.

Vitinha jest związany z PSG od lipca 2022 roku, gdy opuścił FC Porto. Dla francuskiego zespołu rozegrał 161 spotkań, zdobywając 20 goli i notując 18 asyst. Kontrakt z klubem obowiązuje go do czerwca 2029 roku.