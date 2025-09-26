Vitinha gotowy na transfer. Hiszpański gigant usłyszał „tak”

Vitinha znalazł się na liście priorytetów hiszpańskiego giganta. Jak donosi Fichajes pomocnikiem interesuje się Real Madryt. Gwiazdor jest gotowy opuścić Paris Saint-Germain.

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Vitinha

Vitinha na liście priorytetów Realu Madryt

Paris Saint-Germain w poprzednim sezonie był jednym z najlepszych klubów w Europie. Luis Enrique i spółka zdobyli potrójną koronę, wygrywając Ligue 1, Puchar Francji oraz Ligę Mistrzów. Latem z zespołu odszedł Gianluigi Donnarumma, czyli jedna z najważniejszych postaci. Niewykluczone, że w przyszłości paryżanie stracą kolejnego kluczowego zawodnika. Transfer do innego zespołu rozważa Vitinha.

Portugalczyk trafił na Parc des Princes w 2022 roku z Porto za ok. 40 milionów euro. W ostatnich latach stał się jednym z najlepszych środkowych pomocników na świecie. Podczas ostatniej gali Złotej Piłki stanął na podium, zajmując 3. miejsce.

Z informacji portalu Fichajes wynika, że Vitinha może opuścić Paris Saint-Germain. Jednym z powodów mają być nie najlepsze relacje ze szkoleniowcem paryskiego klubu. To z kolei chce wykorzystać hiszpański gigant, czyli Real Madryt. Źródło przekonuje, że pomocnik znalazł się na szczycie listy priorytetów 15-krotnych zwycięzców Ligi Mistrzów. Na dodatek sam piłkarz marzy o grze na Santiago Bernabeu.

W transferze miałaby pomóc klauzula odstępnego zapisana w kontrakcie. Wspomniany zapis ma opiewać na ok. 90-130 milionów euro w zależności od tego ile czasu pozostało do końca umowy. Aktualne porozumienie z PSG wygasa w czerwcu 2029 roku.

Kluczowe ma być lato przyszłego roku. Florentino Perez w połowie 2026 roku ma naciskać na PSG, aby sfinalizować transfer Portugalczyka. Real Madryt uważa, że Vitinha byłby idealnym zawodnikiem do wzmocnienia środka pola w zespole Xabiego Alonso.