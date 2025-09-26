Real Madryt dokonał wyboru. Oto priorytet na środek obrony

Real Madryt stracił szanse, aby pozyskać Williama Salibę. Jak donosi serwis ESPN od teraz głównym celem będzie Ibrahima Konate. Francuz latem będzie do wzięcia za darmo.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Ibrahima Konate celem numer jeden do wzmocnienia obrony Realu

Real Madryt latem przyszłego roku będzie chciał sprowadzić kolejnego środkowego obrońcę. Jest to wywołane faktem, że pod znakiem zapytania stoi przyszłość dwóch stoperów. Anotnio Rudiger oraz David Alaba mogą opuścić klub po zakończeniu sezonu.

Biorąc pod uwagę możliwe odejścia, Królewscy przygotowują się na kolejne ruchy transferowe. Na liście życzeń znalazły się dwa nazwiska, ale jedno z nich trzeba będzie wykreślić. William Saliba zdecydował się przedłużyć kontrakt z Arsenalem. To całkowicie zamyka szanse Realu na pozyskanie francuskiego stopera. Do tej pory 24-latek był traktowany jako opcja priorytetowa dla Los Blancos.

Najnowsze informacje ws. potencjalnych transferów Realu Madryt przekazał Rodra z serwisu ESPN. Jego zdaniem aktualnie na szczycie listy życzeń znalazł się Ibrahima Konate. To także środkowy obrońca z Francji, który również gra w Premier League, ale dla Liverpoolu. Podobnie jak Saliba był w wąskim gronie kandydatów, ale raczej jako opcja alternatywna. Teraz zajął miejsce rodaka na pierwszym planie.

Warto dodać, że Real Madryt może pozyskać go na zasadzie wolnego transferu. Konate ma ważny kontrakt z Liverpoolem do czerwca 2026 roku, a więc tylko do końca sezonu. Od stycznia piłkarz będzie mógł podpisać umowę z dowolnym klubem, a także zgarnąć dużą premię za sam podpis pod kontraktem. W Madrycie może spotkać dawnego kolegę z The Reds, czyli Trenta Alexandra-Arnolda.