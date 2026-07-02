Wisła Kraków negocjuje trzy transfery. Tyle może zaoferować piłkarzom

Wisła Kraków potrzebuje pilnie wzmocnień. Jak poinformował serwis TVP Sport, obecnie prowadzone są rozmowy z trzema piłkarzami. Zadanie nie jest proste, ponieważ Biała Gwiazda jest w stanie zaproponować pensję na poziomie 15 tysięcy euro miesięcznie.

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Mariusz Jop

Wisła Kraków blisko trzech transferów. Maksymalna pensja 15 tys. euro miesięcznie

Wisła Kraków za mniej więcej trzy tygodnie rozpocznie rywalizację na poziomie PKO BP Ekstraklasy. Ich pierwszym przeciwnikiem w najwyższej klasie rozgrywkowej będzie GKS Katowice, czyli jeden z pucharowiczów. Drużyna przygotowuje się do startu nowej kampanii. W międzyczasie pion sportowy pracuje nad wzmocnieniem kadry pierwszego zespołu. Na ten moment sfinalizowano dwa transfery.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Do zespołu na zasadzie wolnego transferu dołączył Maxence Maisonneuve, a wypożyczony z Augsburga został Marcel Łubik. To na razie wszystko, jeśli chodzi o nowych zawodników. Wzmocnienia potrzebne są jak najszybciej, aby nowi gracze mieli czas na wkomponowanie się do drużyny. Z informacji TVP Sport wynika, że Wisła prowadzi rozmowy z trzema piłkarzami do formacji ofensywnych.

Jeden z trzech potencjalnych transferów może być ogłoszony jeszcze w tym tygodniu. Mateusz Miga nie ujawnił jednak nazwisk żadnego z zawodników. Dziennikarz zasugerował, że temat transferów nie jest łatwy, ponieważ Biała Gwiazda skupia się na darmowych ruchach. Ponadto mocno ogranicza ich maksymalna pensja, jaką mogą zaproponować, a konkretnie 15 tysięcy euro miesięcznie.

Oprócz nowych zawodników Wisła Kraków niebawem może ogłosić także pozyskanie nowego sponsora. Obecnie prowadzone są zaawansowane rozmowy. W najbliższych dniach kibice powinni także zobaczyć koszulkę jubileuszową z okazji 120-lecia klubu.