To mają być fundamenty nowego Milanu. Amorim postawił sprawę jasno

16:24, 20. czerwca 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Sky Sport Italia

AC Milan rozpoczął przygotowania do nowej ery pod wodzą Rubena Amorima. Portugalski szkoleniowiec już wskazał dwa nazwiska, które chciałby zobaczyć w składzie Rossonerich.

Ruben Amorim
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fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Pierwsza lista życzeń Amorima wyciekła. Są dwa głośne nazwiska

AC Milan nie zamierza tracić czasu po powierzeniu drużyny Rubenowi Amorimowi. Włoski gigant rozpoczął planowanie letnich ruchów transferowych, a nowy szkoleniowiec ma już jasno określone oczekiwania wobec kadry. Jak wynika z informacji przekazanych przez Sky Sport Italia, na szczycie listy życzeń portugalskiego trenera znaleźli się dwaj zawodnicy Sportingu, czyli Morten Hjulmand oraz Francisco Trincao.

Obaj piłkarze doskonale znają wymagania Amorima i należeli do kluczowych postaci jego projektu w lizbońskim klubie. Nic więc dziwnego, że trener chciałby ponownie współpracować z zawodnikami, którzy odegrali ważną rolę w jego wcześniejszych sukcesach.

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Według wieści włoskiego źródła, zainteresowanie Hjulmandem nie jest nowym pomysłem. Amorim miał zabiegać o sprowadzenie duńskiego pomocnika jeszcze w czasie swojej pracy w Manchesterze United. Szkoleniowiec postrzega go jako piłkarza zdolnego do uporządkowania gry w środku pola, a także zapewnienia drużynie odpowiedniej równowagi między defensywą a atakiem.

Równie wysoko oceniany jest Francisco Trincao. Portugalski skrzydłowy imponuje wszechstronnością, która ma być jednym z głównych powodów zainteresowania ze strony nowego trenera Mediolańczyków. Możliwość występowania praktycznie na każdej pozycji w formacji ofensywnej sprawia, że 25-latek idealnie wpisuje się w wizję zespołu budowanego przez Amorima.

Statystyki obu zawodników potwierdzają ich znaczenie dla Sportingu. Hjulmand zakończył miniony sezon z bilansem 45 występów, trzech goli i sześciu asyst. Jeszcze bardziej imponujące liczby zanotował Trincao, który w 54 meczach zdobył 13 bramek i dołożył aż 18 asyst. Teraz pozostaje pytanie, czy Milan zdoła przekuć zainteresowanie w konkretne transfery.

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