Sensacyjne kulisy planu Realu. Romano odkrył karty Pereza

Real Madryt nie rezygnuje z planów budowy nowej ery Galacticos. Według najnowszych informacji Fabrizio Romano, priorytetem Florentino Péreza jest gwiazda Bayernu Monachium.

fot. DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

To nie Julian Alvarez. Real od miesięcy poluje na zupełnie innego gwiazdora

Real Madryt już teraz pracuje nad kolejnym głośnym ruchem na rynku transferowym. Chociaż w ostatnich tygodniach wiele mówiło się o możliwym zainteresowaniu Julianem Alvarezem, najnowsze wieści sugerują, że władze Królewskich od początku skupiały się na zupełnie innym zawodniku. Chodzi o Michaela Olise, skrzydłowego Bayernu Monachium i reprezentanta Francji. Konkretne informacje przekazał Fabrizio Romano.

– To dokładnie ten typ zawodnika, którego miał na myśli prezes Realu Madryt, mówiąc o koncepcji nowych Galacticos. Nazwisko Francuza było stale wymieniane na wewnętrznych spotkaniach madryckiego klubu w ostatnich tygodniach – mówił włoski dziennikarz na swoim kanale na platformie YouTube.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Według znanego informatora zainteresowanie Julianem Alvarezem miało jedynie odwrócić uwagę od rzeczywistych planów transferowych. – Olise pozostaje głównym celem transferowym Realu, a wszelkie informacje o zainteresowaniu Julianem Alvarezem były jedynie blefem – mówił Romano.

Transfer francuskiego skrzydłowego nie będzie jednak łatwy do zrealizowania. Bawarczycy nie zamierzają rozstawać się ze swoim zawodnikiem i przygotowuje dla niego nową umowę na korzystniejszych warunkach. Sam Olise koncentruje się obecnie na obowiązkach reprezentacyjnych i nie angażuje się w spekulacje dotyczące swojej przyszłości. To oznacza, że jeśli Real rzeczywiście chce sprowadzić Francuza na Estadio Santiago Bernabeu, czeka go długa i wymagająca batalia negocjacyjna.