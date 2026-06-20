Sensacyjne kulisy planu Realu. Romano odkrył karty Pereza

15:50, 20. czerwca 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Fabrizio Romano (YouTube)

Real Madryt nie rezygnuje z planów budowy nowej ery Galacticos. Według najnowszych informacji Fabrizio Romano, priorytetem Florentino Péreza jest gwiazda Bayernu Monachium.

Florentino Perez
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fot. DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

To nie Julian Alvarez. Real od miesięcy poluje na zupełnie innego gwiazdora

Real Madryt już teraz pracuje nad kolejnym głośnym ruchem na rynku transferowym. Chociaż w ostatnich tygodniach wiele mówiło się o możliwym zainteresowaniu Julianem Alvarezem, najnowsze wieści sugerują, że władze Królewskich od początku skupiały się na zupełnie innym zawodniku. Chodzi o Michaela Olise, skrzydłowego Bayernu Monachium i reprezentanta Francji. Konkretne informacje przekazał Fabrizio Romano.

– To dokładnie ten typ zawodnika, którego miał na myśli prezes Realu Madryt, mówiąc o koncepcji nowych Galacticos. Nazwisko Francuza było stale wymieniane na wewnętrznych spotkaniach madryckiego klubu w ostatnich tygodniach – mówił włoski dziennikarz na swoim kanale na platformie YouTube.

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Według znanego informatora zainteresowanie Julianem Alvarezem miało jedynie odwrócić uwagę od rzeczywistych planów transferowych. – Olise pozostaje głównym celem transferowym Realu, a wszelkie informacje o zainteresowaniu Julianem Alvarezem były jedynie blefem – mówił Romano.

Transfer francuskiego skrzydłowego nie będzie jednak łatwy do zrealizowania. Bawarczycy nie zamierzają rozstawać się ze swoim zawodnikiem i przygotowuje dla niego nową umowę na korzystniejszych warunkach. Sam Olise koncentruje się obecnie na obowiązkach reprezentacyjnych i nie angażuje się w spekulacje dotyczące swojej przyszłości. To oznacza, że jeśli Real  rzeczywiście chce sprowadzić Francuza na Estadio Santiago Bernabeu, czeka go długa i wymagająca batalia negocjacyjna.

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