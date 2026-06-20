Spalletti wskazał faworyta. Juventus już sonduje wielki ruch

16:14, 20. czerwca 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  La Stampa

Juventus ruszył po wzmocnienie do ofensywy. Według włoskich mediów na celowniku turyńskiego giganta znalazł się zawodnik Manchesteru City. Pierwsze kontakty zostały nawiązane.

Luciano Spalletti
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fot. LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Juventus szuka nowego lidera ataku. Na radarze nazwisko z Premier League

Juventus intensywnie pracuje nad wzmocnieniem siły ognia przed nowym sezonem. Władze turyńskiego klubu analizują różne opcje na rynku transferowym, a szczególną uwagę zwracają na zawodników występujących w Premier League. Najnowsze informacje wskazują, że jednym z priorytetów Starej Damy stał się Omar Marmoush z Manchesteru City.

Jak informuje „La Stampa”, przedstawiciele Juventusu zwrócili się już do angielskiego klubu z prośbą o informacje dotyczące sytuacji egipskiego napastnika. Na tym etapie nie chodzi jeszcze o definitywny transfer, lecz o zbadanie możliwości czasowego pozyskania zawodnika w ramach wypożyczenia podczas trwającego okna transferowego.

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Według włoskiego dziennika duże zainteresowanie Marmoushem wykazuje trener Juventusu Luciano Spalletti. Szkoleniowiec miał wskazać 27-latka jako piłkarza, który dzięki swojej wszechstronności mógłby znacząco zwiększyć możliwości ofensywne zespołu. Egipcjanin potrafi występować zarówno w roli klasycznego napastnika, jak i zawodnika operującego bliżej skrzydeł, co czyni go atrakcyjną opcją dla sztabu szkoleniowego.

Juventus nie ogranicza się jednak wyłącznie do jednego nazwiska. Jak podkreśla „La Stampa”, na liście potencjalnych wzmocnień nadal znajdują się: Randal Kolo Muani oraz Alexander Sorloth. Najbliższe tygodnie pokażą, czy Turyńczykom uda się przekonać Manchester City do otwarcia drzwi dla transferu egipskiego snajpera.

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