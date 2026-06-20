Barcelona walczy z czasem. Cena transferu może wkrótce wzrosnąć

FC Barcelona musi się pospieszyć jeśli chce pozyskać Jorge Salinasa. Klauzula wykupu obrońcy Racingu Santander wynosi teraz 8 milionów euro. Wkrótce jednak kwota znacznie się zwiększy - donosi "SPORT".

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Jorge Salinas celem Barcelony! Duma Katalonii musi się pospieszyć

FC Barcelona planuje dokonać zmian na lewej obronie. Już wiemy, że nowego klubu może sobie szukać Alejandro Balde. Wychowanka Dumy Katalonii w zespole Hansiego Flicka ma zastąpić Jorge Salinas. Obrońca Racingu Santander znajduje się na celowniku mistrzów Hiszpanii. W tej sprawie najnowsze doniesienia przekazuje „SPORT”. Otóż Blaugrana musi się pospieszyć, jeśli chce po kosztach pozyskać młodego defensora.

Wspomniane źródło zdradza, że klauzula odstępnego w umowie Jorge Salinasa z Racingiem Santander wynosi zaledwie 8 milionów euro. Wkrótce jednak dobiegnie ona końca i wycena młodego Hiszpana pójdzie zdecydowanie w górę. FC Barcelona musi zacząć ostro pracować, aby nie przespać momentu na wykup defensora tanim kosztem.

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Jorge Salinas jest odkryciem ostatniego sezonu na zapleczu La Ligi. Hiszpan tak wspaniale sobie radził, że zapracował sobie na zainteresowanie FC Barcelony. Lada moment może się okazać, że piłkarz Racingu Santander zastąpi Alejandro Balde. Czas pokaże, czy wkrótce utalentowany defensor zawita na Camp Nou.

W poprzednim sezonie Jorge Salinas rozegrał 34 spotkania na zapleczu La Ligi. Obrońca Racingu Santander nie zdołał wpisać się na listę strzelców, ale udało się mu zaliczyć aż siedem asyst.