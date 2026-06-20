Holandia i Szwecja zmierzą się ze sobą w hicie 2. kolejki fazy grupowej Mistrzostw Świata 2026. Na około półtorej godziny przed pierwszym gwizdkiem poznaliśmy wyjściowe składu obu reprezentacji.

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Ronald Koeman

Holandia – Szwecja: znamy wyjściowe jedenastki

Sobotnie zmagania na Mistrzostwach Świata 2026 rozpoczną się od hitu 2. kolejki fazy grupowej. A w nim Holandia zmierzy się ze Szwecją. Oranje mają prosty cel – sięgnąć po pierwsze zwycięstwo. Na inaugurację zmagań na mundialu podopieczni Ronalda Koemana zremisowali z Japonią (2:2). Skandynawowie natomiast pokazali klasę, wygrywając wysoko z Tunezją (5:1).

Tymczasem na około godzinę przed pierwszym gwizdkiem poznaliśmy wyjściowe składy desygnowane przez obu selekcjonerów. Za ofensywę reprezentacji Holandii będzie odpowiadało trio: Brian Brobbey, Donyell Malen oraz Cody Gakpo. U Szwedów ciężar zdobywania bramek spadnie na Alexandra Isaka oraz Viktora Gyokeresa.

Holandia: Verbruggen – Dumfries, van Hecke, van Dijk, van de Ven – Gravenberch, de Jong, Reijnders – Brobbey, Malen, Gakpo

Szwecja: Nordfeldt – Lagerbielke, Hien, Lindelof – Karlstrom – Bernhardsson, Nygren, Ayari, Gudmundsson – Gyokeres, Isak

Nadchodzące spotkanie zostanie rozegrane na obiekcie NRG Stadium w Houston. Arbitrem meczu będzie doskonale znany Michael Oliver, a pierwszy gwizdek rozbrzmi już o godzinie 19:00.

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