Holandia – Szwecja: znamy wyjściowe jedenastki
Sobotnie zmagania na Mistrzostwach Świata 2026 rozpoczną się od hitu 2. kolejki fazy grupowej. A w nim Holandia zmierzy się ze Szwecją. Oranje mają prosty cel – sięgnąć po pierwsze zwycięstwo. Na inaugurację zmagań na mundialu podopieczni Ronalda Koemana zremisowali z Japonią (2:2). Skandynawowie natomiast pokazali klasę, wygrywając wysoko z Tunezją (5:1).
Tymczasem na około godzinę przed pierwszym gwizdkiem poznaliśmy wyjściowe składy desygnowane przez obu selekcjonerów. Za ofensywę reprezentacji Holandii będzie odpowiadało trio: Brian Brobbey, Donyell Malen oraz Cody Gakpo. U Szwedów ciężar zdobywania bramek spadnie na Alexandra Isaka oraz Viktora Gyokeresa.
Holandia: Verbruggen – Dumfries, van Hecke, van Dijk, van de Ven – Gravenberch, de Jong, Reijnders – Brobbey, Malen, Gakpo
Szwecja: Nordfeldt – Lagerbielke, Hien, Lindelof – Karlstrom – Bernhardsson, Nygren, Ayari, Gudmundsson – Gyokeres, Isak
Nadchodzące spotkanie zostanie rozegrane na obiekcie NRG Stadium w Houston. Arbitrem meczu będzie doskonale znany Michael Oliver, a pierwszy gwizdek rozbrzmi już o godzinie 19:00.
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