Real Madryt obserwuje reprezentanta Maroka. W grze nawet 70 mln euro

SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Ayyoub Bouaddi na radarze Realu Madryt

Real Madryt po rozczarowującym sezonie, w którym nie udało się sięgnąć po żadne trofeum, rozpoczął gruntowną przebudowę zespołu. Nowym trenerem Los Blancos został Jose Mourinho. Pierwszym głośnym ruchem było sprowadzenie Marca Cucurellę z Chelsea, za którego Real zapłacił 55 milionów euro. Do wicemistrzów Hiszpanii dołączyli także Ibrahima Konate oraz Bernardo Silva.

Mistrzostwa świata 2026 ponownie stały się areną, na której rodzą się przyszłe gwiazdy futbolu, a jednym z zawodników, który wzbudził szczególne zainteresowanie, jest Ayyoub Bouaddi. 18-letni pomocnik reprezentuje barwy Lille OSC. Marokańczyk już od pierwszych występów zwrócił uwagę skautów dzięki swojej dojrzałości, spokoju w rozegraniu oraz świetnemu panowaniu nad tempem gry.

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Szczególnie dobrze zaprezentował się w meczu Maroka z Brazylią. Zainteresowanie 18-latkiem wyraziło już Paris Saint-Germain. Jednak do rywalizacji szybko dołączył również Real. Jak informuje dziennik „AS”, przedstawiciele Królewskich byli obecni na trybunach, by na żywo obserwować jego występy. Skauci Realu śledzili pomocnika podczas meczu Maroka ze Szkocją w Bostonie, gdzie rozegrał pełne 90 minut.

Bouaddi jest związany z Lille kontraktem obowiązującym do lata 2029 roku. W minionym sezonie 18-latek rozegrał 42 spotkania, w których zanotował jedną asystę. Według doniesień medialnych Lille wycenia swojego pomocnika na około 70 milionów euro.