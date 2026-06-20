FC Barcelona poważnie interesowała się Alejandro Grimaldo. Duma Katalonii jednak obejdzie się smakiem. Obrońca Bayeru Leverkusen dopina ostatnie szczegóły transferu do Atletico Madryt - donosi "Cadena SER".

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Alejandro Grimaldo wybrał Atletico Madryt! FC Barcelona obejdzie się smakiem

FC Barcelona przeczesuje rynek w poszukiwaniu nowego lewego defensora. Dotychczas jednym z kandydatów do transferu był Alejandro Grimaldo. Finalnie jednak Duma Katalonii nie pozyska gwiazdy Bayeru Leverkusen. Z informacji przekazanych przez „Cadena SER” dowiadujemy się, że hiszpański obrońca zdecydował się dołączyć do Atletico Madryt.

Według doniesień wspomnianego źródła, Los Colchoneros dogadali się już warunki transferu z Bayerem Leverkusen. Alejandro Grimaldo przeniesie się na Wanda Metroplitano za 10 milionów euro. Defensor z klubem La Ligi wstępnie także się porozumieli, więc lada moment powinniśmy otrzymać oficjalny komunikat w sprawie jego transakcji.

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FC Barcelona wydaje się, że już skreśliła Alejandro Grimaldo ze swojego notesu. Teraz ich głównym kandydatem do wzmocnienia lewej obrony jest Jorge Salinas. Duma Katalonii jednak musi się pospieszyć, aby pozyskać tanim kosztem młodego Hiszpana. Wkrótce zatem każdy z topowych klubów La Ligi będzie miał odświeżoną lewą stronę defensywy.

W minionym sezonie Alejandro Grimaldo rozegrał 46 spotkań w koszulce Bayeru Leverkusen. Statystyki Hiszpana są wybitne. Udało mu się zgromadzić na koncie aż 14 trafień, a także zaliczył 12 asyst.