Raków Częstochowa może stracić napastnika. Szykuje się głośny powrót

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Dawid Kroczek

Leonardo Rocha może ponownie dołączyć do Zagłębia Lubin

Raków Częstochowa ma już za sobą dwa wzmocnienia. Do zespołu Medalików dołączyli Dieudonne Gaucho Debohi z SM Caen oraz Oliwier Kwiatkowski z Polonii Bytom. W klubie nie będą już występować Ivi Lopez, Zoran Arsenić oraz Paweł Dawidowicz. To jednak nie koniec możliwych roszad.

Coraz więcej wskazuje na to, że kolejnym piłkarzem, który latem może opuścić Raków, jest Leonardo Rocha. Jak informuje Filip Trokielewicz z tygodnika „Piłka Nożna”, możliwy jest transfer portugalskiego napastnika do Zagłębia Lubin. Oba kluby prowadzą intensywne rozmowy w sprawie przyszłości 29-letniego zawodnika.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Według nieoficjalnych informacji negocjacje przebiegają w dobrej atmosferze, a kluczowe dla transferu mogą okazać się najbliższe dni. Strony mają być coraz bliżej porozumienia. Istotnym czynnikiem jest również fakt, że sam zawodnik ma być otwarty na powrót do Zagłębia.

Portugalczyk w rundzie jesiennej występował w barwach Miedziowych, gdzie zaprezentował się z bardzo dobrej strony. W tamtym okresie rozegrał 13 spotkań, w których zdobył siedem bramek. Po zakończeniu wypożyczenia wrócił do Częstochowy. Obecny kontrakt Leonardo Rochy z Rakowem obowiązuje do czerwca 2028 roku. 29-latek łącznie w klubie spod Jasnej Góry strzelił trzy gole w 42 meczach.