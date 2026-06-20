FC Barcelona nie przechodzi obojętnie obok Folarina Baloguna, który błyszczy na Mistrzostwach Świata 2026. Napastnik AS Monaco znalazł się na celowniku mistrzów Hiszpanii - przekazuje "SciSports".

Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Folarin Balogun wzbudził zainteresowanie FC Barcelony

FC Barcelona wciąż poszukuje napastnika, który wejdzie w buty Roberta Lewandowskiego. Oddala się transfer Juliana Alvareza, więc mistrzowie Hiszpanii szukają innych opcji. Tymczasem Duma Katalonii zaczęła spoglądać w kierunku gwiazdy trwających Mistrzostw Świata 2026. „SciSports” przekazuje, że w kręgu zainteresowań Blaugrany znalazł się Folarin Balogun, który błyszczy w reprezentacji USA.

Zawodnik AS Monaco ma za sobą dwa znakomite występy na mundialu, więc nieprzypadkowo zaczęła spoglądać na niego FC Barcelona. Na dodatek amerykański snajper nie jest tak drogą opcją, jak Julian Alvarez. Duma Katalonii jeszcze nie wykonała odpowiednich kroków dążących do transferu, ale wkrótce sytuacja może nabrać odpowiedniego tempa.

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AS Monaco dopina właśnie transfer Ansu Fatiego z FC Barcelony. W drugą stronę zatem może powędrować Folarin Balogun. Warto zaznaczyć, że 24-latek jest wychowankiem Arsenalu, ale nie zdołał na dłuższą metę przebić się do ich pierwszego składu. Dziś reprezentant USA jest zdecydowanie innym zawodnikiem, a jego boiskowe umiejętności stale rosną.

Folarin Balogun w zeszłym sezonie rozegrał 43 spotkania w koszulce AS Monaco. Amerykanin zdołał zgromadzić na swoim koncie 19 trafień. Do tego 24-latek może się pochwalić także pięcioma asystami.