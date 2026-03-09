Real Madryt chce napastnika z Premier League. W grze nawet 80 mln euro

Real Madryt bacznie obserwuje napastnika Bournemouth. Jak donosi "Telefoot”, Eli Junior Kroupi znalazł się na radarze Królewskich. Również PSG i Liverpool śledzą sytuację Francuza.

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Alvaro Arbeloa

Eli Junior Kroupi na liście życzeń Realu Madryt, Liverpoolu i PSG

Real Madryt na przełomie lutego i marca doznał dwóch porażek w La Liga i spadł na drugie miejsce w tabeli. W 27. kolejce piłkarze Alvaro Arbeloi jednak ograli Celtę Vigo (2:1), a zwycięską bramkę w 94. minucie zdobył Federico Valverde. W hiszpańskim klubie trwają poszukiwania nowego napastnika, który mógłby wzmocnić ofensywę Los Blancos w letnim oknie transferowym.

Według doniesień francuskiego serwisu „Telefoot”, w kręgu zainteresowań Realu znalazł się Eli Junior Kroupi z AFC Bournemouth. 19-letni Francuz dołączył do angielskiego klubu z FC Lorient i szybko ugruntował swoją pozycję w Premier League. W trwającym sezonie zdobył już osiem bramek w 26 występach we wszystkich rozgrywkach.

Kroupi przyciągnął uwagę nie tylko Realu, ale również Liverpoolu i Paris Saint-Germain. Bournemouth zapłaciło za napastnika 13 milionów euro, a jego kontrakt obowiązuje do czerwca 2030 roku. Obecnie klub wycenia Kroupiego na około 80 milionów funtów.

Choć młody zawodnik nie ma gwarancji odejścia tego lata, publicznie przyznaje, że chce w przyszłości dołączyć do większego klubu i spełnić swoje wielkie ambicje. Jego wszechstronność ofensywna i komfort gry na różnych pozycjach sprawiają, że stał się atrakcyjnym celem dla wielu gigantów.