Real Madryt chce młodą gwiazdę. Florentino Perez czeka na błysk

Miguel Gutierrez błyszczy w barwach Girony

Wkrótce lewy obrońca może wrócić do Realu Madryt

Florentino Perez czeka na błysk piłkarza

Miguel Gutierrez może wrócić do Realu Madryt. Florentino Perez czeka na przebłysk

Real Madryt jako jeden z celów na 2024 rok obrał pozyskanie lewego obrońcy. Od wielu miesięcy mówi się, że priorytetem jest Alphonso Davies z Bayernu Monachium. Jednak przekazy medialne mówią o możliwym niepowodzeniu w negocjacjach z Kanadyjczykiem. Dlatego na radar Królewskich ponownie trafił Miguel Gutierrez z Girony.

22-letni lewy obrońca w barwach Realu Madryt wystąpił w 10 meczach i zaliczył dwie asysty. W tym czasie nie zdołał przekonać sztabu szkoleniowego, co doprowadziło do transferu do Girony latem 2022 roku. Tam piłkarz znakomicie się odnalazł, a w sezonie 2023/2024 pełni ważną funkcję w ekipie, która walczy z Los Blancos o fotel lidera LaLiga.

Real Madryt zdawał sobie jednak sprawę, że Gutierrez jeszcze może wejść na dużo wyższy poziom i zachował 50% praw do piłkarza. To stawia Królewskich w pozycji lidera w wyścigu o transfer, ponieważ mogą oni odkupić zawodnika za 8 milionów euro. Jak informuje Bernabéu Digital, Florentino Perez czeka na jeszcze jeden wybitny mecz 22-latka, który ostatecznie przekona go do rozpoczęcia negocjacji.