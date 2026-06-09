Real Madryt chce gwiazdę z Anglii. Kolejni giganci polują na pomocnika

Real Madryt bacznie obserwuje Mateusa Fernandesa z West Hamu United. Fabrizio Romano ujawnił, że spadkowicz z Premier League oczekuje blisko 100 milionów euro za Portugalczyka.

Nacho Hernandez / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Mateus Fernandes na liście życzeń wielkich klubów

Real Madryt planuje wielkie zmiany po rozczarowującym sezonie w La Liga i Lidze Mistrzów. Pierwszym krokiem ma być zatrudnienie Jose Mourinho na stanowisku trenera. Po przyjściu Portugalczyka klub z Santiago Bernabeu ma ruszyć po kolejne głośne transfery.

Prezes Florentino Perez już zapowiedział gotowość do przeznaczenia nawet 150 milionów euro na sprowadzenie gwiazdy. Wśród kandydatów do wzmocnienia Królewskich wymienia się m.in. Michaela Olise z Bayernu Monachium.

Coraz więcej wskazuje jednak na to, że na liście życzeń Mourinho znajduje się także Mateus Fernandes z West Hamu United. 21-letni pomocnik zaliczył bardzo udany sezon w Premier League. W minionych rozgrywkach Fernandes wystąpił w 42 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach, zdobył pięć bramek i dorzucił pięć asyst.

Sytuację pomocnika monitorują również inni giganci. W grze pozostają Manchester United oraz Manchester City. Czerwone Diabły miały nawet rozpocząć wstępne rozmowy dotyczące transferu. West Hamu wycenia swojego zawodnika na około 100 milionów euro. Londyński klub nie zamierza łatwo oddawać swojej gwiazdy, zwłaszcza że kontrakt Portugalczyka obowiązuje do czerwca 2030 roku.

🚨🇵🇹 Understand Matheus Fernandes price tag has been fixed by West Ham in a meeting with his camp: £85m.



Manchester United in contact with player side, more clubs also attentive and keen.



🎥➕ https://t.co/amCOmcAM9C pic.twitter.com/zhP4iP0hGs — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 8, 2026

Portugalczyk w 2024 roku opuścił Sporting Lizbona i przeniósł się do Southampton. Po roku gry na St Mary’s Stadium trafił do West Hamu za 44 miliony euro. W sumie w rozgrywkach Premier League uzbierał 72 spotkania.