Real Madryt chce francuskiego pomocnika. W grze 40 mln euro

Ayyoub Bouaddi obserwowany przez Real Madryt

Real Madryt od lat słynie z niezwykle solidnej i jakościowej linii środkowej, która była jednym z fundamentów sukcesów w Lidze Mistrzów. Niewykluczone jednak, że latem klub zdecyduje się na kolejne wzmocnienie tej formacji, sięgając po jeden z największych młodych talentów europejskiego futbolu.

Jak się okazuje, Królewscy mocno angażują się w wyścigu o pozyskanie Ayyouba Bouaddiego, który świetnie spisuje się w barwach Lille. 18-letni pomocnik rozegrał w tym sezonie 36 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Według doniesień dziennika „Sport”, Real monitoruje rozwój zawodnika już od dłuższego czasu. Przedstawiciele hiszpańskiego giganta odbyli kilka podróży do Francji, aby obserwować jego występy na żywo, nawiązać kontakt z otoczeniem piłkarza i dokładnie przeanalizować jego sytuację transferową.

W Madrycie doskonale zdają sobie jednak sprawę, że nie są jedynym klubem zainteresowanym 18-latkiem. Francuz znajduje się taż na liście życzeń Paris Saint-Germain, Arsenalu oraz Liverpoolu. Według portalu Transfermarkt.de, wartość Bouaddiego wynosi obecnie 40 milionów euro. Jego kontrakt z Lille obowiązuje aż do czerwca 2029 roku.

Jednym z argumentów przemawiających na korzyść Realu mogą być silne francuskie akcenty w składzie. W drużynie występują Aurelien Tchouameni, Eduardo Camavinga, a także Kylian Mbappe, który ma bardzo dobre relacje z wieloma rodakami. Obecność znajomych twarzy może odegrać istotną rolę w procesie decyzyjnym młodego pomocnika.