Real Madryt szuka nowego defensora. Dotychczas na celowniku Królewskich byli Ibrahima Konate oraz William Saliba. Teraz do tego grona dołączył również Dayot Upamecano - informuje "Diario AS".

Xinhua / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Dayot Upamecano wzbudził zainteresowanie Realu Madryt

Real Madryt tego lata wzmocnił defensywę wielkimi nazwiskami. Do zespołu prowadzonego przez Xabiego Alonso trafili Trent Alexander-Arnold, Alvaro Carreras oraz Dean Huijsen. Wzmocnienia poszły w parze z wynikami, ponieważ Królewscy wygrali wszystkie swoje dotychczasowe mecze, a obrona spisuje się bez zarzutu. Florentino Perez jednak wciąż myśli o pozyskaniu nowej gwiazdy na tę pozycję.

Od pewnego czasu Real Madryt interesuje się wielkimi nazwiskami. Ibrahima Konate nie jest jedyny. Również William Saliba znajduje się na radarze Królewskich. Tymczasem serwis „Diario AS” przekazuje, że do tego grona dołączył jeszcze jeden zawodnik. Otóż na celowniku wicemistrzów Hiszpanii znalazł się również Dayot Upamecano z Bayernu Monachium.

Co ciekawe, transfer mistrza Niemiec do Realu Madryt jest jak najbardziej realny. Nie tak dawno pojawiły się informacja, że Francuz jest zainteresowany przeprowadzką na Estadio Santiago Bernabeu. Warto zaznaczyć, że 26-latek może być w przyszłym roku dostępny za darmo. Kontrakt wychowanka Valenciennes z Bawarczykami wygasa bowiem 30 czerwca 2026 roku.

Dayot Upamecano dotychczas rozegrał 158 spotkań w koszulce Bayernu Monachium. W tym czasie reprezentant Francji zdołał zgromadzić na swoim koncie pięć trafień, a także 10 asyst.