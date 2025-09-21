Real Madryt szykuje hitowy transfer. Gwiazda z Premier League dołączy do giganta

Real Madryt jest przekonany, że sfinalizuje transfer Ibrahima Konate z Liverpoolu - informuje "Marca". Francuski obrońca przeniesie się do hiszpańskiego giganta w 2026 roku.

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Liverpool straci Ibrahimę Konate. Transfer do Realu Madryt przesądzony

Real Madryt w letnim oknie transferowym przeszedł znaczącą przebudowę. Na ławce trenerskiej Xabi Alonso zastąpił Carlo Ancelottiego, a drużynę wzmocnili m.in. Dean Huijsen z Bournemouth, Alvaro Carreras z Benfiki Lizbona, Franco Mastantuono z River Plate oraz Trent Alexander-Arnold z Liverpoolu. W trwającym sezonie hiszpański gigant wygrał wszystkie sześć spotkań i celuje przede wszystkim w odzyskanie mistrzowskiego tytułu w La Lidze.

W klubie nie ustają również starania o pozyskanie Ibrahima Konate z Liverpoolu. Francuski obrońca ma ważny kontrakt do czerwca 2026 roku na Anfield. Jego umowa nie będzie przedłużona, co oznacza, że będzie dostępny za darmo. Według hiszpańskiego dziennika „Marca”, zawodnik jasno zakomunikował, że jeśli opuści Anglię, to tylko po to, by dołączyć do Królewskich. Angielski klub zdaje sobie sprawę, że może stanąć przed scenariuszem podobnym do odejścia Alexandra-Arnolda.

Liverpool już planuje zastępstwo dla Francuza. Wśród kandydatów wymienia się m.in. Marca Guehiego z Crystal Palace. Konate występuje w The Reds od 2021 roku, kiedy trafił z RB Lipsk za 40 milionów euro. Do tej pory rozegrał w angielskim klubie 139 meczów i zdobył pięć bramek. Serwis Transfermarkt.de wycenia obecnie zawodnika na 60 milionów euro.