Real Madryt zamierza wzmocnić defensywę. Celem Królewskich jest William Saliba z Arsenalu. Francuski zawodnik ma być gotowy na otwarcie nowego rozdziału w piłkarskiej karierze - donosi "El Desmarque".

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

William Saliba może wzmocnić Real Madryt

Real Madryt ma za sobą niezwykle aktywne letnie okienko. Florentino Perez dokonał wiele głośnych transferów. Wzmocnienia od razu poszły w parze z wynikami. Podopieczni Xabiego Alonso wygrali bowiem wszystkie dotychczas rozegrane spotkania. W ostatnim spotkaniu Królewscy okazali się lepsi od Espanyolu Barcelona (2:0).

Tymczasem Real Madryt już rozgląda się za kolejnymi wzmocnieniami. Z informacji przekazanych przez „El Desmarque” dowiadujemy się, że wicemistrzowie Hiszpanii są gotowi dokonać hitowego transferu. W kręgu zainteresowań Królewskich znajduje się William Saliba z Arsenalu. Władze z Estadio Santiago Bernabeu są gotowe negocjować przyjście defensora.

Transfer Williama Saliby jak najbardziej wchodzi w grę. Wspomniane źródło zaznacza, że reprezentant Francji ma być gotowy na otwarcie nowego rozdziału w piłkarskiej karierze. Real Madryt jednak będzie musiał sięgnąć głęboko do portfela, aby sprowadzić defensora. Jego wartość rynkowa wynosi aż 80 milionów euro.

William Saliba od lat jest związany z Arsenalem. Francuz dotychczas rozegrał 138 spotkań w barwach londyńskiego zespołu. W tym czasie udało mu się siedmiokrotnie wpisać na listę strzelców, a także zaliczył dwie asysty. Kontrakt defensora z Kanonierami obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku.