Dayot Upamecano marzy o transferze do giganta. To byłby hit

10:03, 22. września 2025
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  MARCA

Dayot Upamecano, któremu pozostał tylko rok kontraktu z Bayernem Monachium, marzy o przeprowadzce do Realu Madryt - dowiedział się hiszpański dziennik MARCA.

Dayot Upamecano
Obserwuj nas w
ddp media GmbH / Alamy Na zdjęciu: Dayot Upamecano

Real Madryt sprowadzi Dayota Upamecano?

Dayot Upamecano ma ważny kontrakt z Bayernem Monachium jedynie do 30 czerwca 2026 roku, co nieustannie podsyca spekulacje dotyczące jego przyszłości. Jeśli 26-letni stoper nie zdecyduje się na przedłużenie umowy z bawarskim gigantem, to już następnego lata będzie dostępny na rynku na zasadzie wolnego transferu. Taki scenariusz wydaje się coraz bardziej prawdopodobny, ponieważ zawodnik nie spieszy się z parafowaniem nowego kontraktu, a zainteresowanie usługami mierzącego 186 centymetrów defensora wśród europejskich potentatów stale rośnie.

Jak informuje hiszpański dziennik „MARCA”, Dayot Upamecano marzy o przeprowadzce do Realu Madryt. Francuski obrońca jasno określił swój cel – chciałby w przyszłości przywdziać białą koszulkę ekipy Królewskich i grać na legendarnym Santiago Bernabeu. To właśnie perspektywa przenosin do stolicy Hiszpanii sprawia, że piłkarz wciąż nie złożył podpisu pod odświeżoną umową z Bayernem. Dla wicemistrzów La Ligi sprowadzenie klasowego stopera za darmo byłoby dużym wzmocnieniem składu, a zarazem transferem obarczonym minimalnym ryzykiem finansowym.

POLECAMY TAKŻE

Andrij Łunin
Andrij Łunin mógł opuścić Real Madryt. Odrzucił trzy oferty
Erling Haaland
Haaland wybrał kierunek transferu! 170 mln euro i opuszcza Man City
Xabi Alonso i Kylian Mbappe
Alonso ujawnił, jak Mbappe zmienia grę Realu Madryt

Upamecano trafił do Monachium w lipcu 2021 roku z Lipska za kwotę 42,5 miliona euro. Od tego czasu w barwach mistrza Niemiec rozegrał 158 spotkań, zdobywając 5 bramek i notując 10 asyst. 32-krotny reprezentant Francji stał się jednym z filarów defensywy drużyny z Allianz Areny, jednak jego przyszłość pozostaje otwarta. Warto dodać, że Real Madryt obserwuje również innych środkowych obrońców – Williama Salibę z Arsenalu, Ibrahimę Konate z Liverpoolu czy Marca Guehiego z Crystal Palace. Według doniesień mediów to właśnie Dayot Upamecano jest najbardziej zdeterminowany, by trafić do stolicy Hiszpanii.