Real Madryt wytypował następcę Arbeloi. Wielki trener na liście życzeń

Real Madryt, jeśli Alvaro Arbeloa nie zdobędzie żadnego trofeum, może zmienić trenera. Z doniesień RMC Sport wynika, że na liście życzeń znalazł się Didier Deschamps. Po Mistrzostwach Świata zakończy on pracę w reprezentacji Francji.

Na zdjęciu: Alvaro Arbeloa

Real Madryt znalazł się w bardzo trudnej sytuacji w końcówce sezonu. Ostatnia porażka w lidze z Realem Mallorca prawdopodobnie pogrzebała ich szansę na walkę o mistrzostwo Hiszpanii. Obecnie na osiem meczów przed końcem rozgrywek strata do FC Barcelony wynosi siedem punktów. Na dodatek są o krok od odpadnięcia z Ligi Mistrzów. Przegrali u siebie z Bayernem (1:2).

W mediach po raz kolejny można ujrzeć artykuły, mówiące o możliwym zwolnieniu Alvaro Arbeloi. Nie jest to z resztą nic nowego, ponieważ Hiszpan od początku musiał mierzyć się z olbrzymią presją zwolnienia. Obecnie wydaje się, że taki scenariusz jest jednak coraz bardziej prawdopodobny. Gdy przejmował drużynę, liczył się w walce o trzy trofea. Finalnie może zostać z niczym.

Jeśli Królewscy nie wygrają przynajmniej jednego pucharu, Alvaro Arbeloa może zostać zwolniony. Real Madryt przygotował się na taką ewentualność i wytypował kandydata, który może go zastąpić. Jak poinformował serwis RMC Sport, na liście życzeń znalazł się Didier Deschamps. Francuz od lat pracuje z rodzimą reprezentacją, ale po Mistrzostwach Świata 2026 ustąpi ze stanowiska selekcjonera.

Deschamps będzie więc do wzięcia za darmo. Real Madryt podziwia w nim przede wszystkim trzy cechy. Po pierwsze jest urodzonym liderem i udowodnił to wszędzie, gdzie grał lub pracował. Po drugie doskonale wie, jak wygrywać. Ostatni, ale bardzo ważny punkt to budowanie relacji z zawodnikami opartych na zaufaniu. Dodatkowo płynnie posługuje się językiem hiszpańskim.

Na ten moment nie ma nic konkretnego w sprawie Real – Deschamps. Natomiast im bliżej końca sezonu, tym sprawa będzie coraz bardziej interesująca. W karierze trenerskiej prowadził takie zespoły jak m.in. Juventus, AS Monaco czy Olympique Marsylia.