120 milionów na stole? Real szykuje wielki ruch transferowy

Real Madryt może w trakcie letniego okna transferowego ruszyć po nowego pomocnika. Konkretne wieści przekazał TyC Sports, wskazując, ile gigant La Liga może wyłożyć na transfer.

Real otwarty na to, aby zapłacić 120 milionów euro za Enzo Fernándeza

Real Madryt rywalizuje w tej kampanii o trofea. Tymczasem władze ekipy z La Liga już myślami są przy zbliżającym się oknie transferowym. Według wieści TyC Sports przedstawiciel ligi hiszpańskiej ma konkretne plany dotyczące jednego z graczy Chelsea.

Źródło przekonuje, że The Blues są zdeterminowani, aby odzyskać 120 milionów euro zainwestowane w Enzo Fernandeza w 2023 roku. Tym samym ekipa z Premier League nie wyklucza sprzedaży piłkarza za tę sumę. Zainteresowanie wykazuje Real, mający być gotowy na to, aby zainwestować 120 milionów euro w transfer zawodnika, co sugeruje dziennikarz Renzo Pantich.

Jeśli ewentualna transakcja z udziałem mistrza świata z 2022 roku dojdzie do skutku, to konkretny zysk otrzyma jego były klub. River Plate będzie mogło w takim przypadku liczyć na zastrzyk finansowy w wysokości pięciu milionów euro.

Enzo Fernandez ma kontrakt ważny z Chelsea do końca czerwca 2032 roku. Rynkowa wartość piłkarza wynosi natomiast 90 milionów euro. W tym sezonie Argentyńczyk wystąpił jak na razie w 46 spotkaniach, notując w nich 12 trafień i sześć asyst. Na boisku piłkarz spędził ponad 3660 minut.

Środkowy pomocnik w ostatnim czasie był łączony nie tylko z transferem do Realu, ale też PSG. Enzo Fernández ma też na swoim koncie 38 występów w drużynie narodowej. Strzelił w nich pięć goli.