Real Madryt zdecydował w sprawie zatrudnienia Unaia Emery’ego!

07:58, 13. lutego 2026
Jakub Boroń
Jakub Boroń Źródło:  El Nacional

Real Madryt nie ma zamiaru spełniać warunków Unaia Emery'ego. Jak poinformował El Nacional, Florentino Perez na ten moment odrzucił kandydaturę Hiszpana.

Unai Emery
PA Images / Alamy Na zdjęciu: Unai Emery

Unai Emery wypadł z wyścigu o stanowisko trenera Realu Madryt

Hiszpański szkoleniowiec był jednym z najpoważniejszych kandydatów do objęcia drużyny po zakończeniu obecnego sezonu. Jego praca w Aston Villi oraz bogate doświadczenie w europejskiej piłce zrobiły duże wrażenie na władzach madryckiego klubu.

Rozmowy nie zakończyły się jednak porozumieniem. Emery postawił konkretne warunki, oczekując poważnych zmian w szatni. Według doniesień chciał odejścia kilku ważnych zawodników, w tym Viniciusa Juniora oraz Jude’a Bellinghama.

Takie stanowisko nie spotkało się z aprobatą prezesa klubu. Perez nie zamierza rozstawać się z kluczowymi piłkarzami, których uważa za fundament projektu sportowego. Szczególnie blisko przedłużenia kontraktu jest Vinicius Junior, który pozostaje jedną z najważniejszych postaci zespołu.

W tej sytuacji kandydatura Emery’ego została odsunięta na dalszy plan. Wszystko wskazuje na to, że władze Realu Madryt skupią się teraz na innych opcjach, a jednym z głównych kandydatów do objęcia stanowiska trenera pozostaje Jurgen Klopp.

