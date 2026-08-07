Chelsea ruszyła po kolejny transfer. Romano ogłosił: „Here we go”

Romano ujawnił kulisy. Chelsea właśnie sfinalizowała ważną decyzję
Chelsea kontynuuje przebudowę kadry i jest blisko sfinalizowania kolejnego ruchu transferowego. Tym razem na Stamford Bridge ma trafić Pep Chavarria, który dotychczas reprezentował barwy Rayo Vallecano. Informacje o porozumieniu przekazał Fabrizio Romano na platformie X, znany z potwierdzonych wieści dotyczących rynku transferowego.
Według włoskiego dziennikarza oba kluby miały dojść do porozumienia w sprawie warunków transakcji. Chelsea zapłaci za hiszpańskiego defensora 19 milionów euro podstawy, a dodatkowe 2 miliony euro mogą zostać wypłacone w formie bonusów. Łączna wartość operacji może zatem wynieść 21 milionów euro.
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„Chelsea osiągnęła porozumienie w sprawie transferu Pepa Chavarrii z Rayo Vallecano, zaczynamy!” – przekazał wprost Romano.
Według jego informacji sam zawodnik również uzgodnił warunki kontraktu z angielskim klubem. Kolejnym krokiem mają być testy medyczne oraz podpisanie umowy, po których transfer zostanie oficjalnie sfinalizowany.
Dla stołecznej ekipy będzie to kolejny element układanki budowanej przez klub w ostatnich oknach transferowych. Chavarria ma zwiększyć rywalizację na lewej stronie defensywy i dać trenerowi większe możliwości przy ustalaniu składu.