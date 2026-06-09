Liverpool rusza po reprezentanta Brazylii. To on wejdzie w buty Salaha?

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Andoni Iraola

Rayan pożądany przez Liverpool

Liverpool czeka bardzo wymagające letnie okienko transferowe. Angielski gigant musi bowiem znaleźć odpowiedniego następcę Mohameda Salaha, który po wielu sezonach spędzonych na Anfield Road opuszcza szeregi drużyny The Reds. 33-letni skrzydłowy otrzymał zgodę na odejście na zasadzie wolnego transferu i już rozgląda się za nowym wyzwaniem na dalszym etapie swojej kariery. Władze klubu z Merseyside doskonale zdają sobie sprawę, że zastąpienie jednej z największych gwiazd nie będzie łatwe, dlatego intensywnie analizują dostępne opcje na rynku.

Jak ustalił brytyjski dziennik „The i Paper”, jednym z najpoważniejszych kandydatów do wejścia w buty Egipcjanina jest Rayan. 19-letni prawy napastnik błyskawicznie odnalazł się w realiach Premier League i niemal od razu stał się jedną z najważniejszych postaci AFC Bournemouth. Brazylijczyka na Anfield Road chętnie widziałby nowy szkoleniowiec Liverpoolu – Andoni Iraola – który miał okazję współpracować z nim w ekipie Wisienek. Młody zawodnik imponuje dynamiką, techniką oraz dużą skutecznością pod bramką rywali.

Rayan występuje w Bournemouth od stycznia 2026 roku, kiedy przeniósł się na Dean Court za niespełna 30 milionów euro. Od tego czasu jego wartość rynkowa znacząco wzrosła i obecnie angielski klub może oczekiwać za niego nawet około 100 milionów euro. W minionej kampanii dwukrotny reprezentant Brazylii rozegrał 15 spotkań, zdobył pięć bramek oraz zanotował dwie asysty. Kontrakt perspektywicznego atakującego obowiązuje do połowy 2031 roku, co daje włodarzom Wisienek bardzo mocną pozycję podczas ewentualnych negocjacji transferowych.