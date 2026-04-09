Rashford na cenzurowanym. O to wściekł się na niego Yamal

Barcelona przegrała z Atletico Madryt 0-2, a Lamine Yamal po meczu wściekał się na Marcusa Rashforda. "El Nacional" ujawnia, o co gwiazdor miał do niego pretensje.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Lamine Yamal i Marcus Rashford

Rashford zawiódł. Jego występ nie podobał się Yamalowi

Barcelona przegrała w pierwszym ćwierćfinałowym starciu z Atletico Madryt 0-2 i o awans do półfinału Ligi Mistrzów będzie jej piekielnie ciężko. Kluczowy moment rywalizacji miał miejsce w końcówce pierwszej połowy – Pau Cubarsi wyleciał z boiska z czerwoną kartką, a Julian Alvarez strzałem bezpośrednio z rzutu wolnego dał prowadzenie Los Rojiblancos.

Choć to Cubarsi osłabił zespół, Lamine Yamal miał po tym meczu dużo większe pretensje do innego ze swoich kolegów. „El Nacional” ujawnia, że nie spodobał mu się występ Marcusa Rashforda, który zignorował polecenia Hansiego Flicka. Trener oczekiwał od Anglika dużego zaangażowania w grę defensywną, a ten pozostawał bierny, gdy Blaugrana akurat nie była przy piłce.

Barcelona potrzebowała ciężkiej pracy wszystkich piłkarzy, zwłaszcza kiedy grała w osłabieniu. Rashford nie wykazywał dużego zaangażowania, a Yamal to wypunktował. W szatni panowało spore niezadowolenie zarówno z wyniku, jak i postawy niektórych gwiazd, w tym właśnie ex-piłkarza Manchesteru United.

Takie momenty mogą zadecydować o przyszłości Rashforda, który jest tylko wypożyczony do Barcelony. Gwiazdor liczy, że zostanie wykupiony, ale Barcelona jeszcze się waha. Manchester United oczekuje za swojego zawodnika około 30 milionów euro, natomiast dla hiszpańskiego giganta zdaje się to być zbyt wysoką kwotą.

Na korzyść Rashforda działają jego statystyki ofensywne – w sumie ma na koncie 11 bramek i 13 asyst. Wiele do życzenia pozostawia natomiast gra Anglika, który zbyt często zdaje się być nieobecny na murawie.