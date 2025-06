Robert Skalski / Alamy Na zdjęciu: Marek Papszun

Raków chce Mateusza Żukowskiego

Raków Częstochowa w tym sezonie ma spore aspiracje w walce o mistrzostwo Polski. Medaliki chcą zaprezentować się lepiej niż w poprzedniej kampanii, w której de facto niewiele zabrakło do okazania się lepszym zespołem od Lecha Poznań. Finalnie jednak pod Jasną Górą musieli zadowolić się srebrnym medalem. Poza tym jednak kibice liczą także na przynajmniej fazę grupową europejskich pucharów.

O to może być jednak trudno, bowiem w najbliższym czasie klub będzie musiał sobie radzić z kompletnie rozłożonym środkiem pola. Kontuzji nabawił się Władysław Koczerhin, a do zdrowia za kilka tygodni wróci dopiero Ivi Lopez. Z kolei Gustav Berggren może odejść do MLS. Niemniej władze Rakowa mają także plan na wzmocnienia. Według informacji przekazanych przez Piotra Jansa z „Gazety Wrocławskiej”, Medaliki chcą pozyskać Mateusza Żukowskiego ze Śląska Wrocław. Temat nie jest łatwy do realizacji, ale miało już dojść do porozumienia pomiędzy klubem a piłkarzem ws. kontraktu.

Mateusz Żukowski w minionym sezonie rozegrał dla Śląska Wrocław w sumie 37 spotkań, w których zdobył dwa gole oraz zanotował sześć asyst. W Betclic 1. lidze z pewnością byłby czołową postacią zespołu, który szybko chce wrócić do PKO Ekstraklasy. 23-latek wyceniany jest przez serwis „Transfermarkt” na 500 tysięcy euro.

