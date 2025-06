fot. Pressfocus Na zdjęciu: Ivi Lopez

Raków traci kolejnego piłkarza. Ivi Lopez przeszedł zabieg

Raków Częstochowa nie wygląda na dobrze przygotowanego do przyszłego sezonu. Wicemistrzowie kraju do tej pory głównie się osłabiali. Co więcej, kompletnie posypał się im środek pola, gdyż Władysław Koczergin nabawił się bardzo poważnej kontuzji, a Gustav Berggren może zostać wytransferowany do Stanów Zjednoczonych. W czwartek klub przekazał kibicom kolejną złą informację.

Tym razem z gry na dłużej wypada Ivi Lopez. Hiszpański gwiazdor musiał przejść dodatkowy zabieg kolana, po którym czeka go kilkutygodniowa rehabilitacja. Raków twierdzi, że może potrwać nawet do ośmiu tygodni.

Nie ulega wątpliwościom, że Lopez to kluczowa postać ofensywy Rakowa. Po jego powrocie do gry drużyna radziła sobie lepiej, a on sam w sezonie 2024/2025 uzbierał w Ekstraklasie osiem bramek oraz siedem asyst.

Okres jego rehabilitacji zbiega się w czasie z początkiem przyszłej kampanii. Lopez na pewno ominie pierwszą kolejkę Ekstraklasy oraz dwumecz z MSK Ziliną w ramach eliminacji Ligi Konferencji. Być może zagra w kolejnej rundzie, o ile Raków zdoła awansować.