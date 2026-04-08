PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Rafael Leao zaoferowany w FC Barcelonie. W grze 50 mln euro

FC Barcelona ma ogromną szansę pozyskać Rafaela Leao. Z informacji przekazanych przez „Corriere della Sera” dowiadujemy się, że portugalski gwiazdor został zaoferowany wielu klubom, a w tym gronie znalazła się właśnie Duma Katalonii. Blaugrana wyrasta na faworyta do pozyskania skrzydłowego AC Milanu. Mistrzowie Hiszpanii już od miesięcy interesują się 26-latkiem.

Wspomniane źródło zaznacza, że FC Barcelona wcale nie będzie musiała sięgać głęboko do portfela, aby pozyskać Rafaela Leao. Zawodnik AC Milanu ma być dostępny latem za kwotę zaledwie 50 milionów euro. Nie tak dawno wycena Portugalczyka była kosmiczna. Rossoneri oczekiwali bowiem za swoją gwiazdę około 170 milionów euro. Tyle bowiem wynosi jego klauzula odstępnego.

Przyszłość Rafaela Leao w AC Milanie stoi pod znakiem zapytania. W przeszłości jednak dochodziło do podobnych sytuacji. A reprezentant Portugalii wciąż pozostaje piłkarzem Rossonerich. Być może sam zawodnik będzie teraz skłaniał się ku opcji odejścia. Dla 27-latka może to być jedna z ostatnich szans, aby trafić do innego wielkiego klubu.

Rafael Leao w obecnym sezonie rozegrał 25 spotkań w koszulce AC Milanu. Portugalski napastnik zdołał 10-krotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył dwie asysty.