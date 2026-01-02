Radomiak sprzedaje napastnika. Bardzo egzotyczny transfer

20:16, 2. stycznia 2026
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  Szymon Janczyk, Weszło

Radomiak Radom sprzeda swojego napastnika. Depu, bo o nim mowa, ma trafić do... Tanzanii. Tamtejsze Young Africans SC ma za niego zapłacić 250 tysięcy euro, o czym donosi Szymon Janczyk z "Weszło".

Goncalo Feio
Obserwuj nas w
Mateusz Piotrowski / Alamy Na zdjęciu: Goncalo Feio

Napastnik Radomiaka trafi do ligi tanzańskiej

Radomiak Radom w tym sezonie radzi sobie dobrze, a już szczególnie od momentu, w którym zespół przejął Goncalo Feio. Portugalczyk praktycznie z miejsca odmienił drużynę i ta finalnie zakończyła rundę jesienną na 7. pozycji w tabeli PKO Ekstraklasy. Celem wydaje się więc próba walki o miejsca gwarantujące prawo gry w eliminacjach europejskich pucharach.

Wydarzy się to już jednak bez jednego z ofensywnych graczy Zielonych. Według informacji przekazanych przez Szymona Janczyka z portalu „Weszło”, Radomiak Radom jest blisko sprzedaży Depu, a więc swojego napastnika. Transfer ten jednak przede wszystkim będzie ciekawy pod względem klubu, do którego Angolczyk trafi. Ma to być bowiem zespół z… Tanzanii, a dokładnie tamtejszy wielokrotny mistrz: Young Africans SC. Kwota transfery wynieść ma 250 tysięcy euro.

POLECAMY TAKŻE

Hansi Flick
Barcelona chce byłego piłkarza Radomiaka. Flick ustalił priorytet
Piłkarze Widzewa
Widzew rusza po gwiazdę Ekstraklasy. Nawet 2,5 mln euro!
Dimitrios Keramitsis oraz Elves Balde
Pogoń wypuściła zwycięstwo! Cudowny gol dał tlen Radomiakowi [WIDEO]

W tym sezonie Depu, a konkretnie Laurindo Dilson Maria Aurelio, rozegrał w sumie 10 spotkań i zdobył jednego gola. W przeszłości 25-letni napastnik reprezentował barwy klubów w Portugalii i Serbii. Serwis „Transfermarkt” wycenia go aktualnie na 200 tysięcy euro. Co ciekawe, w reprezentacji swojego kraju ma 17 występów i 15 goli.

Zobacz także: Papszun porównany do Kloppa! Ta opinia może zaskakiwać