Radomiak sprzedaje napastnika. Bardzo egzotyczny transfer

Radomiak Radom sprzeda swojego napastnika. Depu, bo o nim mowa, ma trafić do... Tanzanii. Tamtejsze Young Africans SC ma za niego zapłacić 250 tysięcy euro, o czym donosi Szymon Janczyk z "Weszło".

Mateusz Piotrowski / Alamy Na zdjęciu: Goncalo Feio

Napastnik Radomiaka trafi do ligi tanzańskiej

Radomiak Radom w tym sezonie radzi sobie dobrze, a już szczególnie od momentu, w którym zespół przejął Goncalo Feio. Portugalczyk praktycznie z miejsca odmienił drużynę i ta finalnie zakończyła rundę jesienną na 7. pozycji w tabeli PKO Ekstraklasy. Celem wydaje się więc próba walki o miejsca gwarantujące prawo gry w eliminacjach europejskich pucharach.

Wydarzy się to już jednak bez jednego z ofensywnych graczy Zielonych. Według informacji przekazanych przez Szymona Janczyka z portalu „Weszło”, Radomiak Radom jest blisko sprzedaży Depu, a więc swojego napastnika. Transfer ten jednak przede wszystkim będzie ciekawy pod względem klubu, do którego Angolczyk trafi. Ma to być bowiem zespół z… Tanzanii, a dokładnie tamtejszy wielokrotny mistrz: Young Africans SC. Kwota transfery wynieść ma 250 tysięcy euro.

W tym sezonie Depu, a konkretnie Laurindo Dilson Maria Aurelio, rozegrał w sumie 10 spotkań i zdobył jednego gola. W przeszłości 25-letni napastnik reprezentował barwy klubów w Portugalii i Serbii. Serwis „Transfermarkt” wycenia go aktualnie na 200 tysięcy euro. Co ciekawe, w reprezentacji swojego kraju ma 17 występów i 15 goli.

Zobacz także: Papszun porównany do Kloppa! Ta opinia może zaskakiwać