Papszun porównany do Kloppa! Ta opinia może zaskakiwać

Legia Warszawa postawiła na Marka Papszuna, który od kilkunastu dni jest jej trenerem. Walerian Gwilia w rozmowie dla "Przegląd Sportowy Onet" przekazał, co myśli o tej kandydaturze.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Marek Papszun

Papszun tym się wyróżnia. Gwilia ujawnił jego styl pracy

Legia Warszawa przez kilka tygodni zabiegała o Marka Papszuna. Raków Częstochowa stawiał twarde żądania, więc ostatecznie udało się go sprowadzić dopiero po zakończeniu rundy jesiennej. Przed nowym trenerem mnóstwo ciężkiej pracy, gdyż Wojskowi na półmetku sezonu znajdują się w strefie spadkowej Ekstraklasy, a do tego odpadli już z Ligi Konferencji oraz Pucharu Polski.

Nie ulega wątpliwościom, że Papszun to jeden z największych fachowców w kraju, a jego nowy projekt w stolicy uchodzi za bardzo ambitny. Dla niego to szansa, aby wypłynąć na szerokie wody i być może w przyszłości spróbować swoich sił w zagranicznym klubie.

W opinii publicznej Papszun to trener niezwykle surowy, któremu nie po drodze z piłkarzami. Zupełnie inaczej w tym temacie wypowiedział się Walerian Gwilia, który miał okazję z nim współpracować w Rakowie. Porównuje go do Juergena Kloppa i wyróżnia właśnie dobre relacje z podopiecznymi.

– Może nie jest surowy, ale bardzo wymagający. Papszun jest trochę jak Jurgen Klopp – hardkorowy, ale ma bardzo dobre relacje z piłkarzami. Z każdym dużo indywidualnie rozmawia. Wie, że piłkarzom Legii motywacji nie brakuje, ale kiedy trener jest wymagający i przekazuje wiele informacji, to daje dużo pewności siebie i korzyści, których rywal nie ma. Trener Papszun czasami krzyczy, ale czasem trzeba. Chce cały czas wygrywać, takie ma podejście.

– Papszun wypali w Legii. Jestem o tym przekonany w stu procentach. Trener będzie potrzebował czasu, a obecny sezon upłynie przede wszystkim pod znakiem stopniowego wychodzenia klubu z trudnej sytuacji. Już od pierwszego meczu Legia będzie trudnym zespołem dla rywala, jednak najważniejszy jest czas – zapewnił były piłkarz Legii oraz Rakowa w wywiadzie dla „Przegląd Sportowy Onet”.