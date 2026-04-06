PSG zaoferowało 55 milionów euro za De Jonga. Barcelona podjęła decyzję

PSG złożyło ofertę w wysokości 55 milionów euro za pozyskanie Frenkiego de Jong. Barcelona zdecydowała się ją jednak odrzucić, bowiem oczekuje przynamniej 70 milionów, o czym donosi "El Nacional".

fot, Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Frenkie de Jong

Barcelona musi zastanawiać się, skąd wygospodarować kilkadziesiąt milionów euro na letnie transfery. Potrzeby Dumy Katalonii są przecież ogromne; trzeba sprowadzić nowego obrońcę, napastnika, a także zapewnić ciągłość na skrzydle. Wystarczy przecież powiedzieć, że sam Alessandro Bastoni ma kosztować około 60 milionów euro.

Dlatego też jedną z najbardziej realnych opcji wydaje się odejście kilku graczy i ich sprzedaż. Jednym z nich może być Frenkie de Jong. Holender często ma problemy zdrowotne, przez co Hansi Flick nie może z niego korzystać. Z sytuacji skorzystać chce gigant. Według informacji przekazanych przez „El Nacional”, PSG zaoferowało 55 milionów euro za transfer de Jonga. Barcelona odrzuciła tę propozycję, ale gotowa jest porozmawiać o kwocie w wysokości 70 milionów euro. To z pewnością byłoby atrakcyjną kwotą za pomocnika, a PSG ma takie środki w zasięgu.

Frenkie de Jong w tym sezonie rozegrał w sumie 31 spotkań, w których zanotował siedem asyst oraz zdobył jednego gola. Przez spory czas jednak zmaga się on z różnymi problemami zdrowotnymi. 28-letni reprezentant Holandii łącznie dla Dumy Katalonii wystąpił 290 razy i dwadzieścia razy trafiał do siatki rywali. Serwis „Transfermarkt” wycenia go aktualnie na 45 milionów euro, a jego obecny kontrakt obowiązuje do końca czerwca 2029 roku.

