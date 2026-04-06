Hansi Flick zdecydował, że do końca sezonu na lewej obronie grać będzie Joao Cancelo. To oznacza, że latem z klubu odejść może Alejandro Balde, bowiem Barcelona gotowa jest wysłuchać za niego ofert. Informacje w tej sprawie przekazał "Sport".

Barcelona w tym sezonie pewnie zmierza po obronę mistrzowskiego tytułu. Choć do końca kampanii pozostało jeszcze kilka kolejek, to nie da się ukryć, że obecna przewaga siedmiu punktów nad drugim Realem Madryt – przy takiej samej licznie rozegranych spotkań – jest sporą zaliczką. Dlatego też powoli w klubie ze stolicy Katalonii mogą myśleć o tym, co latem. A konkretnie o transferach.

Wiadomo, że potrzeb jest wiele i dlatego być może konieczne będą pewne odejścia z aktualnego zespołu. Wówczas zarobione środki można byłoby przeznaczyć na nowego napastnika lub środkowego obrońcę. Według informacji przekazanych przez „Sport”, Hansi Flick zdecydował, że do końca sezonu na lewej obronie występować będzie Joao Cancelo. To oznacza, że na ławce zobaczymy Alejandro Balde. Takie postawienie sprawy sprawia, że Hiszpan latem będzie mógł odejść z klubu. Barcelona jest bowiem gotowa wysłuchać za niego ofert.

Alejandro Balde w tym sezonie rozegrał w sumie 34 mecze, w których zanotował trzy asysty. Serwis „Transfermarkt” wycenia reprezentanta Hiszpanii na 55 milionów euro. 22-letni lewy obrońca ostatnio łączony był m.in. z Manchesterem United. Na koncie ma łącznie 160 występów w pierwszym zespole Dumy Katalonii. Aktualny kontrakt z klubem wiąże go do czerwca 2028 roku.

