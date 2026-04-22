Inter Mediolan zaczął interesować się Armandem Lauriente. Gwiazda Sassuolo znajduje się pod obserwacją liderów Serie A, którzy będą musieli zapłacić około 15 milionów euro - podaje "L'Interista".

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Cristian Chivu

Inter Mediolan jest na wyśmienitej drodze, aby sięgnąć po tytuł mistrza Serie A. Władze klubu ze stolicy mody już rozpoczęły przygotowania do nadchodzącego letniego okienka i myślą o transferach. Z informacji przekazanych przez „L’Intersita” dowiadujemy się, że jeden z tropów Nerazzurrich prowadzi do ligowego rywala. W kręgu ich zainteresowań znalazł się Armand Lauriente z Sassuolo.

Wspomniane źródło zaznacza, że Inter Mediolan zaczął już obserwować Francuza. Skrzydłowy Neroverdich idealnie pasuje do preferowanej gry przez Cristiana Chivu, więc włodarze ze Stadio Giuseppe Meazza mogą ruszyć po tego gracza. Transfer nie będzie wiązał się z ogromnym wydatkiem ponieważ 27-latek jest wyceniany na około 15 milionów euro.

Armand Lauriente od 2022 roku występuje na włoskich boiskach. W zasadzie w każdym sezonie, nawet kiedy występował z Sassuolo na poziomie Serie B, mówi się, że jest to jeden z najlepszych graczy na swojej pozycji w całej Italii. 27-latek wreszcie będzie mógł wykonać duży krok w karierze, jeśli Inter Mediolan zdecyduje się na jego wykup.

W obecnym sezonie Armand Lauriente rozegrał 34 spotkania w koszulce Sassuolo. Francuz dołał pięciokrotnie wpisać na listę strzelców, a także zaliczył osiem asyst.