Inter podjął decyzję ws. przyszłości Calhanoglu

18:31, 22. kwietnia 2026
Mateusz Bednarski

Inter Mediolan podjął decyzję w sprawie przyszłości Hakana Calhanoglu. Według Gianluki Di Marzio turecki pomocnik pozostanie w klubie także w kolejnym sezonie mimo wcześniejszych spekulacji transferowych.

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Hakan Calhanoglu

Calhanoglu zostanie w Interze na kolejny sezon

Inter Mediolan jasno określił swoje stanowisko wobec Hakana Calhanoglu. Pomocnik odegrał kluczową rolę w półfinale Pucharu Włoch przeciwko Como. Strzelił dwa gole i zapewnił drużynie awans do finału rozgrywek. Jego dyspozycja w decydujących momentach sezonu potwierdza znaczenie dla zespołu.

Obecna umowa zawodnika obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku. Mimo to w klubie pojawia się temat jej wydłużenia. Obie strony wykazują chęć dalszej współpracy i utrzymania wspólnego projektu. Rozmowy mogą rozpocząć się w najbliższych miesiącach, co podkreśla stabilność sytuacji.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości

Jeszcze w poprzednim oknie transferowym scenariusz był zupełnie inny. Calhanoglu był blisko odejścia do Galatasaray i transfer wydawał się przesądzony. Ostatecznie pozostał w Mediolanie i odzyskał zaufanie sztabu. Media spekulują, że latem temat transferu może wrócić, ale najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest pozostanie w obecnym klubie.

Turecki pomocnik występuje w Interze od 2021 roku, kiedy trafił do klubu z Mediolanu. Do tej pory rozegrał 212 spotkań i zdobył 50 bramek. W tym czasie sięgnął po mistrzostwo Włoch, dwa Coppa Italia oraz trzy Superpuchary. W obecnym sezonie Inter jest w finale krajowego pucharu i pozostaje blisko kolejnego tytułu ligowego.

Zobacz również: Allegri już go trenował. Teraz marzy, by trafił do Milanu