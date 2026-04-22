Inter podjął decyzję ws. przyszłości Calhanoglu

Inter Mediolan podjął decyzję w sprawie przyszłości Hakana Calhanoglu. Według Gianluki Di Marzio turecki pomocnik pozostanie w klubie także w kolejnym sezonie mimo wcześniejszych spekulacji transferowych.

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Hakan Calhanoglu

Inter Mediolan jasno określił swoje stanowisko wobec Hakana Calhanoglu. Pomocnik odegrał kluczową rolę w półfinale Pucharu Włoch przeciwko Como. Strzelił dwa gole i zapewnił drużynie awans do finału rozgrywek. Jego dyspozycja w decydujących momentach sezonu potwierdza znaczenie dla zespołu.

Obecna umowa zawodnika obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku. Mimo to w klubie pojawia się temat jej wydłużenia. Obie strony wykazują chęć dalszej współpracy i utrzymania wspólnego projektu. Rozmowy mogą rozpocząć się w najbliższych miesiącach, co podkreśla stabilność sytuacji.

Jeszcze w poprzednim oknie transferowym scenariusz był zupełnie inny. Calhanoglu był blisko odejścia do Galatasaray i transfer wydawał się przesądzony. Ostatecznie pozostał w Mediolanie i odzyskał zaufanie sztabu. Media spekulują, że latem temat transferu może wrócić, ale najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest pozostanie w obecnym klubie.

Turecki pomocnik występuje w Interze od 2021 roku, kiedy trafił do klubu z Mediolanu. Do tej pory rozegrał 212 spotkań i zdobył 50 bramek. W tym czasie sięgnął po mistrzostwo Włoch, dwa Coppa Italia oraz trzy Superpuchary. W obecnym sezonie Inter jest w finale krajowego pucharu i pozostaje blisko kolejnego tytułu ligowego.

