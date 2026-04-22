Inter i AC Milan chcą pomocnika z Bundesligi. To będzie ciekawy ruch transferowy

17:30, 22. kwietnia 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  FussballDaten.de

Inter Mediolan oraz AC Milan bacznie obserwują reprezentanta Austrii. Na liście życzeń włoskich gigantów znajduje się Nicolas Seiwald z RB Lipsk - podaje FussballDaten.de.

Cristian Chivu
Na zdjęciu: Cristian Chivu

Nicolas Seiwald obserwowany przez włoskie kluby

Inter Mediolan zmierza w tym sezonie po mistrzostwo Włoch. Zespół prowadzony przez Cristiana Chivu jest liderem Serie A i wypracował 12 punktów przewagi nad Milanem oraz SSC Napoli. W Mediolanie coraz więcej mówi się jednak nie tylko o walce o tytuł, ale również o letnim oknie transferowym, które zbliża się wielkimi krokami.

Jednym z nazwisk, które znalazło się na radarze czołowych klubów, jest Nicolas Seiwald. Austriacki pomocnik po przejściu z RB Salzburg do RB Lipsk w 2023 roku coraz mocniej ugruntowuje swoją pozycję w 1. Bundeslidze. Według Ekrema Konura z FussballDaten.de, 24-letni reprezentant Austrii trafił na listę życzeń zarówno Interu, jak i Milanu.

Defensywny pomocnik w bieżącym sezonie rozegrał 34 mecze we wszystkich rozgrywkach i zanotował dwie asysty. Jego największymi atutami są regularność oraz wysoka intensywność gry, które sprawiły, że zwrócił uwagę wielu klubów.

Choć jego kontrakt z Lipskiem obowiązuje do czerwca 2028 roku, coraz częściej mówi się, że kolejne okno transferowe może przynieść ruch w jego sprawie. Serwis Transfermarkt. de wycenia zawodnika na 22 miliony euro. W austriackiej kadrze ma na koncie 46 meczów. Wartość Seiwalda może zostać podbita po tegorocznym mundialu, w którym Austriacy zmierzą się z Jordanią, Argentyną oraz Algierią.

