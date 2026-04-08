Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Mateus Fernandes wyląduje w Liverpoolu? Odbyło się spotkanie

Liverpool nie zamierza przespać nadchodzącego letniego okienka transferowego. Jak informuje „Daily Briefing”, na liście życzeń obecnych mistrzów Premier League znalazł się Mateus Fernandes. The Reds poczynili już pierwsze kroki mające na celu pozyskanie gwiazdy West Hamu United. Władze z Anfield Road spotkali się z przedstawicielami portugalskiego pomocnika.

Wspomniane źródło zaznacza, że podczas spotkania omawiano możliwość dołączenia Mateusa Fernandesa do Liverpoolu. The Reds zastanawiają się, jaka kwota będzie satysfakcjonowała West Ham United. Jednocześnie mistrzowie Anglii muszą mieć na uwadze, że Portugalczyk wzbudza spore zainteresowanie na rynku. Pomocnik jest również łączony z Manchesterem City oraz Arsenalem.

Kilka dni temu głośno zrobiło się w mediach o Mateusu Fernandesie. Otóż Bruno Fernandes poprosił Manchester United o sprowadzenie młodszego Portugalczyka. Na ten moment Czerwone Diabły nie wykazały konkretnego zainteresowania graczem Młotów. Obecnie najbliżej transferu pomocnika jest Liverpool, ale do letniego okienka transferowego jeszcze daleka droga.

Mateus Fernandes w trwającej kampanii rozegrał 35 spotkań w koszulce West Hamu United. Portugalczyk zdołał pięciokrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył cztery asysty. 21-latek przez wielu jest uznawany jako najlepszy zawodnik Młotów.