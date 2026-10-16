Real Madryt szykuje nową broń na Barcelonę. Może postawić na 19-latka

Real Madryt musi poradzić sobie bez Viniciusa Juniora. Jak podaje "Mundo Deportivo", jego zawieszenie może otworzyć drzwi do pierwszego składu Yanowi Diomandemu przed El Clasico.

fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Jose Mourinho może zaskoczyć Barcelonę

Real Madryt stoi przed kadrowym wyzwaniem, które może jednocześnie stać się szansą dla młodego zawodnika. Dyskwalifikacja na cztery mecze Viniciusa Juniora oznacza konieczność poszukania nowych rozwiązań w ofensywie. W związku z tym w Madrycie pojawia się przestrzeń dla piłkarzy, którzy dotąd nie odgrywali pierwszoplanowych ról, a najbliższe spotkania mogą wpłynąć na ich pozycję w zespole.

Według wieści „Mundo Deportivo” jednym z kandydatów do skorzystania na tej sytuacji jest Yan Diomande. 19-letni napastnik ma na koncie jedną bramkę i jedną asystę w bieżącym sezonie, a jego rola w drużynie stopniowo rośnie. Nieobecność Brazylijczyka może zapewnić mu więcej minut i okazję, aby przekonać sztab szkoleniowy do swoich umiejętności.

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Najbliższy terminarz Realu Madryt daje Diomande kilka okazji do zaprezentowania się na boisku. Wśród rywali znajdują się Sevilla, Racing Santander i Valencia. Dobre występy w tych spotkaniach mogłyby zwiększyć jego szanse na utrzymanie miejsca w wyjściowej jedenastce również po powrocie Viniciusa Juniora.

Największym wyzwaniem będzie jednak starcie z FC Barceloną, zaplanowane na 25 października na Camp Nou. El Clasico to mecz, w którym presja i oczekiwania są wyjątkowo wysokie, zatem ewentualny występ Diomande miałby szczególne znaczenie. Młody zawodnik może dostać szansę, aby udowodnić, że potrafi odnaleźć się w najważniejszych spotkaniach. Wiele zależy jednak od decyzji trenera i jego dyspozycji w poprzedzających ten mecz starciach.