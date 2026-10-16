Mecz Igi Świątek dzisiaj transmisja na żywo. Kiedy gra Świątek? (16.10.2026)

Iga Świątek zmierzy się z Ann Li w ćwierćfinale turnieju WTA 1000 w chińskim Wuhanie. Polka powalczy o awans do półfinału prestiżowej imprezy. Sprawdź, gdzie oglądać mecz Świątek - Li na żywo w telewizji i internecie.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Iga Świątek

Kiedy gra Świątek?

Iga Świątek kontynuuje rywalizację w turnieju WTA 1000 w Wuhan. W ćwierćfinale reprezentantka Polski stanie naprzeciwko Ann Li, która w ostatnich dniach sprawiła niespodziankę i udowodniła, że potrafi rywalizować z najlepszymi tenisistkami świata.

Świątek zajmuje obecnie dziewiąte miejsce w rankingu WTA, natomiast Amerykanka plasuje się na 31. pozycji. Wyżej sklasyfikowana Polka będzie zatem faworytką piątkowego spotkania, ale nie może pozwolić sobie na chwilę dekoncentracji. Li pokazała już w Wuhan, że potrafi wykorzystać swoje szanse przeciwko wymagającym rywalkom.

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Amerykanka awansowała do ćwierćfinału po zwycięstwie nad Aryną Sabalenką. Świątek również prezentuje dobrą dyspozycję i zamierza zrobić kolejny krok w kierunku końcowego triumfu. Stawką bezpośredniego pojedynku będzie miejsce w najlepszej czwórce turnieju.

Mecz Świątek dzisiaj: transmisja w TV

Spotkanie Ann Li – Iga Świątek będzie można śledzić w ramach transmisji z turnieju WTA 1000 w Wuhan. Mecz nie jest przewidziany w ogólnodostępnej, bezpłatnej telewizji.

Mecz Ann Li – Iga Świątek będzie transmitowany na antenie CANAL+ Sport 2. Początek rywalizacji zaplanowano na piątek, 16 października 2026 roku, o godzinie 13:00 czasu polskiego.

Mecz Świątek dzisiaj: transmisja online

Rywalizację Świątek z Li będzie można oglądać również przez internet. Transmisję online zapewni usługa streamingowa CANAL+, a dostęp do spotkania będzie zależał od posiadanego pakietu.

Transmisja spotkania będzie również dostępna w internecie za pośrednictwem Superbet TV. Załóż konto u bukmachera Superbet z kodem promocyjnym GOAL.

Gdzie oglądać dzisiejszy mecz Igi Świątek? Mecz Ann Li – Iga Świątek będzie transmitowany w telewizji na antenie CANAL+ Sport 2. Transmisja online będzie dostępna w serwisie streamingowym CANAL+ oraz w Superbet TV. O której godzinie gra dzisiaj Igi Świątek? Mecz Li ze Świątek w 1/4 finału WTA Wuhan rozpocznie się w piątek, 16 października 2026 roku o godzinie 13:00 czasu polskiego.

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