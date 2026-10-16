Mourinho zaryzykował w meczu z Romą. Ujawniono, co stało za jego decyzją

fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Arda Guler

Szokujący plan Jose Mourinho w Lidze Mistrzów

Real Madryt długo znajdował się w trudnym położeniu, a decyzja o pozostawieniu na ławce Ardy Gulera i Bernardo Silvy wywołała sporo pytań. Jose Mourinho postawił od początku na Aureliena Tchouameniego i Federico Valverde, a jego zespół miał problemy z powstrzymaniem ofensywy Romy. Włoska drużyna prowadziła już 3:1 i była blisko sprawienia niespodzianki, ale końcówka przyniosła zwrot akcji.

Według informacji przekazanych przez profil Rodra na platformie X szkoleniowiec Królewskich mógł świadomie pozwolić rywalom przejąć inicjatywę. Założenie miało polegać na zmuszeniu piłkarzy Giallorossich do intensywnego biegania i stopniowym odbieraniu im sił. Taki scenariusz tłumaczyłby, dlaczego dwóch kreatywnych pomocników nie rozpoczęło spotkania w podstawowym składzie. Nie oznacza to jednak, że strategia przyniosła wyłącznie zamierzone efekty.

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Arda Guler i Bernardo Silva pojawili się na murawie w drugiej części meczu, a ich obecność pomogła Realowi zwiększyć zagrożenie pod bramką przeciwnika. Madrytczycy wykorzystali problemy zmęczonej Romy i ostatecznie przechylili szalę zwycięstwa na swoją stronę. Spotkanie pokazało, jak duże znaczenie może mieć odpowiednie zarządzanie zmianami i dobór zawodników do konkretnej fazy rywalizacji.

Mourinho y su staff justifican el plan de ayer (lo justificaron antes y después del partido) por buscar el once más físico posible ante un equipo tan intenso como la Roma.



Renunciaron descaradamente al balón con la idea de imponerse en la segunda parte, cuando la Roma flaquease… — Rodra (@Rodra10_97) October 15, 2026

Takie podejście może jednak budzić wątpliwości. Pozostawienie na ławce piłkarzy odpowiedzialnych za kreowanie akcji oznacza ryzyko utraty kontroli nad meczem, szczególnie przeciwko tak wymagającemu przeciwnikowi. Tym razem Real zdołał odwrócić losy spotkania, ale podobny scenariusz nie zawsze musi zakończyć się sukcesem. Jeśli wieści o planie Mourinho są trafne, Portugalczyk postawił na rozwiązanie, które przyniosło efekt, lecz mogło również kosztować jego zespół bardzo dużo.